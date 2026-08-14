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Izbor između drvene i plastične daske za sečenje česta je dilema u gotovo svakoj kuhinji. Iako se plastične daske često koriste u profesionalnim kuhinjama, kuvar poznat kao šef Džoši smatra da je za svakodnevnu upotrebu kod kuće ipak bolja drvena daska.

Šef Džoši, koji na društvenim mrežama redovno deli savete i trikove za kuvanje, upravo drvenu dasku izdvaja kao svoj favorit. Prema njegovim rečima, nije potrebno izdvajati mnogo novca za kvalitetnu dasku - čak i povoljnija drvena varijanta može trajati godinama ukoliko se pravilno održava.

Ako birate dasku za svoju kuhinju, drvena može biti praktičan i dugotrajan izbor, pod uslovom da joj posvetite odgovarajuću negu.

Održavanje drvene daske Foto: Shutterstock

Drvene daske su bolje od plastičnih

Drvene daske imaju nekoliko važnih prednosti, a jedna od njih je to što su nežnije prema noževima i manje oštećuju njihovu oštricu. Nakon korišćenja dovoljno je oprati dasku toplom vodom i deterdžentom, a zatim je ostaviti uspravno kako bi se potpuno osušila.

Vremenom se na drvenoj dasci mogu pojaviti ogrebotine i tragovi od sečenja, ali to ne znači da je odmah treba baciti. Njena površina može blago da se obradi ili izbrusi, čime se uklanjaju neravnine i daska može ponovo da dobije glatku površinu.

Sa druge strane, plastične daske imaju jedan problem - tokom korišćenja na njima mogu nastati duboki rezovi u kojima se zadržavaju sitni ostaci hrane, naročito ako se daska ne pere dovoljno temeljno. Njihova velika prednost je, međutim, to što mogu da se peru u mašini za sudove, pa su zbog jednostavnog održavanja veoma zastupljene u profesionalnim kuhinjama.

Bez obzira na to da li koristite drvenu ili plastičnu dasku, najvažnije je da je redovno i pravilno čistite i zamenite kada se previše istroši. Takođe, dobro je imati posebne daske za sirovo meso i za voće i povrće, kako bi se smanjio rizik od unakrsne kontaminacije.

(Kurir.rs/Informer)

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