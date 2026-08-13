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Godinama je sama farbala kosu kako bi uštedela novac, a kada je konačno odlučila da sebi priušti odlazak kod frizera, očekivala je da izađe iz salona sa frizurom koju je dugo želela. Umesto toga, Amerikanka koja se na TikToku predstavlja kao Mili tvrdi da joj je trajna ondulacija toliko oštetila kosu da više kroz nju nije mogla ni da provuče prste. Njena priča ubrzo je postala viralna, a tek nakon toga usledili su izvinjenje salona i povrat novca.

Mili je ispričala da radi za minimalnu platu, da je samohrana majka i da punih šest godina nije bila kod profesionalnog frizera. Za to vreme kosu je sama farbala crnom bojom iz kutije, dok je štedela za tretman u salonu „Vanity Salon and Color Bar“ u Garneru, u Severnoj Karolini. Trajnu je, kaže, dugo želela, pa je za tretman izdvojila više od 200 evra.

Sve je počelo normalno

Pre nego što je počeo tretman, frizerka je, prema Milinoj priči, napravila probnu kovrdžu i raspitala se o tome šta je ranije koristila na kosi.

Mili joj je rekla da se nije blajhala više od deset godina, da nikada nije koristila kanu i da je nekoliko meseci ranije kosu farbala crnom bojom iz kutije. Frizerka je potom proverila sastav proizvoda kako bi videla da li bi mogao da reaguje sa preparatom za trajnu.

Ipak, problem je primetila još tokom ispiranja.

- Ne znam šta se dogodilo, ali dok mi je ispirala kosu, mogla sam da osetim da nešto nije u redu. Toliko dugo sam pokušavala da mi kosa bude zdrava, duga i lepa, a ovom salonu sam verovala - ispričala je Mili.

Ona veruje da je preparat možda predugo ostao na kosi, ali tačan uzrok oštećenja nije zvanično utvrđen.

"Kosa mi je potpuno uništena"

Pet dana nakon tretmana pozvala je salon i zatražila povrat novca ili neko rešenje. Prema njenim tvrdnjama, frizerka joj je odgovorila da je bila upozorena da postoji mogućnost da se kosa ozbiljno ošteti i da povrat novca nije moguć. Mili je, međutim, osporila da joj je takvo upozorenje dato pre tretmana.

Pokušala je potom da stupi u kontakt sa vlasnicom salona, ostavila recenzije na Guglu i Jelpu, a kada danima nije dobila odgovor kojim je bila zadovoljna, odlučila je da sve ispriča na TikToku.

U emotivnom snimku pokazala je stanje svoje kose i rekla da je već pokušala da je oporavi različitim preparatima.

- Nemojte mi govoriti da koristim Olaplex. Potrošila sam ceo set. Nema nikakvih kovrdža, kosa je potpuno spaljena. Pre tretmana bila je svilena, lepa i zdrava, a sada ne mogu ni prstima da prođem kroz nju - rekla je.

Salon se oglasio

Tek nakon što je njena priča privukla veliku pažnju na društvenim mrežama, oglasila se vlasnica salona Amanda.

Ona se javno izvinila Mili i poručila da slučaj shvata ozbiljno. Potvrdila je i da je klijentici novac vraćen, kao i da frizerka koja je radila tretman više nije zaposlena u salonu.

- Iako iskreno žalimo zbog ovog iskustva, jedan nesrećan incident ne odražava standarde, talenat ili integritet našeg salona u celini - navela je vlasnica.

Iz salona su dodali i da je reakcija na internetu u jednom trenutku prešla granice kritike, uz lažne rezervacije, uznemiravanje i pretnje zaposlenima, što su osudili.

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