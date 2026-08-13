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Popularna influenserka i medicinska sestra koja se bavi estetskim tretmanima Miranda Vilson uspela je da podeli internet jednim potezom koji je za jedne bio praktičan, a za druge krajnje nepristojan. Tokom projekcije filma „Odiseja“ Kristofera Nolana u punoj bioskopskoj sali odlučila je da odradi kompletnu večernju rutinu nege kože – i sve to snimi telefonom.

Snimak koji je objavila na TikToku pod nalogom @np.miranda ubrzo je postao viralan. Dok je film trajao, Miranda je iz torbe vadila jedan po jedan preparat, sređivala lice, grickala sušeno meso i pila bezalkoholno piće, kao da se nalazi kod kuće, a ne u bioskopu.

Uz video je kratko napisala: „POV: film traje tri sata“, a pratioce je pitala da li i oni u bioskop nose sopstvenu kozmetiku i grickalice.

Kozmetička torbica usred bioskopa

Miranda je najpre stavila traku kako bi sklonila kosu sa lica, a zatim je micelarnom vodom i tuferom očistila kožu. Posle toga usledili su sprej za lice sa egzosomima, krema za vrat i preparat za područje oko očiju.

Tu se nije zaustavila.

Preko lica je stavila kolagensku masku, a rutinu je završila maskom za usne sa propolisom. Dok je čekala da preparati deluju, nastavila je da prati film i jede grickalice.

Sama rutina možda ne bi izazvala toliku pažnju da Miranda nije sve vreme koristila telefon kako bi snimila sadržaj.

Upravo je ekran koji svetli u mračnoj sali postao glavni razlog za lavinu negativnih komentara.

„Samo gledaj film“

Brojni korisnici društvenih mreža ocenili su da nije problem u tome što je stavila masku na lice, već što je snimanje telefonom moglo da ometa ljude koji su platili kartu da bi gledali film.

„Umorna sam od influenserske kulture“, glasio je jedan od komentara, dok joj je drugi korisnik jednostavno poručio: „Devojko, samo gledaj film.“

Neki su ponašanje nazvali „vrhuncem influenserske bahatosti“, a bilo je i onih koji su komentarisali da bi sedenje pored osobe koja tokom filma snima rutinu nege kože bilo prava noćna mora.

Video: Kurkuma maska za lice za meku i negovanu kožu