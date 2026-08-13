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Pilav je jedno od onih jednostavnih jela koje obožavamo i gotovo da ga pripremamo "žmureći", po pravilu onda kada nemamo previše vremena. O detaljima gotovo i ne razmišljamo, već se oslanjamo na dobro poznatu rutinu.

Ipak, za pripremu dobrog pilava postoje određena pravila. Iako vam se možda čini da temperatura vode nije naročito važna, upravo taj detalj može da utiče na krajnji rezultat. Ako želite rastresit pirinač i sočno meso, koristite vruću, odnosno ključalu vodu, i vodite računa da tokom pripreme naglo ne rashladite sastojke.

Nemojte hladnom vodom da prekidate kuvanje

Osnova tradicionalnog pilava je kombinacija proprženog mesa, luka, šargarepe, masnoće i začina. Kada u vrelu posudu sipate hladnu vodu, temperatura naglo pada, čime se prekida ujednačen proces kuvanja i utiče na konačnu teksturu jela.

Zato vodu prethodno dobro zagrejte. Kada sastojci u posudi počnu intenzivno da ključaju, pažljivo dolijte ključalu vodu uz ivicu posude kako biste održali visoku i ujednačenu temperaturu.

Pilav Foto: Shutterstock

Prvo dobro operite pirinač

Ako želite da zrna pirinča ostanu rastresita i odvojena, pre pripreme ga dobro isperite. Menjajte vodu nekoliko puta, sve dok ne postane gotovo bistra. Na taj način uklonićete višak površinskog skroba, koji je jedan od glavnih razloga zbog kojih se zrna tokom kuvanja lepe.

Pre nego što pirinač dodate u posudu, možete ga potopiti u toplu vodu na 20 do 30 minuta, a zatim ga dobro ocediti. Tako pripremljen pirinač ravnomernije će se kuvati i lakše zadržati željenu teksturu.

Vruća voda čuva kontinuitet kuvanja

Dodavanje ključale vode omogućava da se kuvanje nastavi bez naglog pada temperature. Na taj način pirinač ravnomernije upija tečnost, ali i bogate ukuse mesa, povrća i začina.

Kada dodate vodu, sačekajte da sadržaj ponovo provri, a zatim smanjite temperaturu i nastavite sa kuvanjem prema receptu koji koristite.

Uz ovih nekoliko jednostavnih koraka dobićete ukusan pilav sa mekanim i rastresitim zrnima pirinča, umesto lepljive mase nalik kaši.

(Kurir.rs/Žena)

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