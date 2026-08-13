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Koliko puta ste poželeli da ponovo iskoristite staklenu tegluod džema, meda ili kiselih krastavaca za domaću zimnicu, ali ste odustali jer tvrdoglava nalepnica jednostavno nije htela da se skine? Uobičajene metode često podrazumevaju dugo ribanje, struganje i jaka hemijska sredstva. Ipak, postoji mnogo jednostavniji način – bez muke i agresivnih hemikalija!

Postoje provereni trikovi uz koje se i najtvrdokornije nalepnice sa tegli i flaša mogu ukloniti brzo i jednostavno, bez dugotrajnog ribanja i agresivnih sredstava. Tako očišćena ambalaža biće spremna za novu turu domaće zimnice.

Pranje tegli Foto: Manuel Cruz Pérez / Alamy / Profimedia

Kako skinuti nalepnice sa tegli i flaše

Potopite teglu u sudoperu ili posudu sa toplom vodom i dodajte malo deterdženta za sudove. Ostavite je da odstoji 15 do 20 minuta, dok nalepnica ne omekša i ne počne sama da se odvaja. Zatim je pažljivo skinite, a eventualne ostatke lepka uklonite sunđerom. Kod većine nalepnica ovaj jednostavan postupak biće sasvim dovoljan.

Soda bikarbona i ulje

Ako nakon potapanja na tegli ostanu tragovi lepka, pomešajte kašiku sode bikarbone sa nekoliko kapi biljnog ulja. Dobijenu pastu nanesite na lepljive ostatke i ostavite da deluje desetak minuta, a zatim ih obrišite sunđerom ili krpom. Tegla će ponovo biti čista i sjajna.

Tegle Foto: Miriam Heppell / Alamy / Profimedia

Fen za kosu

Za novije ili veoma glatke tegle, sa kojih nalepnica nikako ne želi da se odvoji, može pomoći fen za kosu. Usmerite topao vazduh ka nalepnici oko 30 sekundi kako bi lepak omekšao, a zatim je pažljivo odlepite prstima. Ako je dovoljno zagrejana, nalepnica bi trebalo da se skine lako, često i u jednom komadu.

Sirće za završni sjaj

Ako i nakon uklanjanja nalepnice na staklu ostanu masni ili lepljivi tragovi, prebrišite ih krpom natopljenom alkoholnim sirćetom. Ono će pomoći da se uklone preostale nečistoće i masnoća, a staklu će vratiti čist i sjajan izgled.

(Kurir.rs/Žena)

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