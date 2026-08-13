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Sofija Kurtović iz Beograda postala je majka sa 50 godina, samo deset dana pre svog 51. rođendana. Danas njena ćerka Zoja ima 14 meseci, a put do majčinstva za Sofiju je počeo mnogo pre nego što je Zoja došla na svet.

Godinama je pokušavala da pronađe odgovor na pitanje zbog čega ne uspeva da iznese trudnoću do kraja. Bila je zdrava, nalazi su uglavnom bili uredni, ali se svaki novi pokušaj završavao novim pitanjima i neizvesnošću.

Prvu trudnoću izgubila sa 44 godine

Prvu trudnoću Sofija je izgubila prirodnim putem, u 44. godini, u devetoj nedelji.

Do tada je, kako kaže, sve delovalo u redu. Nekoliko godina kasnije ostala je trudna zahvaljujući vantelesnoj oplodnji, ali se i ta trudnoća završila gubitkom.

Posle toga, kaže, više ništa nije moglo da se podrazumeva.

Ni pozitivan test, ni srčana radnja koju bi videla na ultrazvuku, ni sledeći pregled nisu mogli da joj pruže potpun osećaj sigurnosti.

Foto: Prakticnazena/youtube

Prvi gubitak trudnoće za Sofiju je predstavljao ogroman psihološki udarac. Fizički oporavak došao je mnogo brže nego emocionalni.

„Mi žene kojima se to dogodilo to opisujemo sa dve reči: kraj sveta. Kraj. Nema, znači, ponor, totalni ponor. Ništa više ne ispred sebe ne vidite, ništa, samo ponor“, ispričala je.

Ipak, uprkos svemu što je prošla, nije odustala od želje da postane majka.

Godine su prolazile, bilo je novih pregleda, pokušaja i razočaranja, ali i dalje je verovala da njena priča nije završena. Posle svih gubitaka i neizvesnosti, Sofija je konačno dobila ono čemu se godinama nadala. Postala je majka samo deset dana pre 51. rođendana.

„Ja sam postala mama sa 10 dana pred svoj 51. rođendan. Tako da je to simbolično moj najlepši poklon za bilo koji rođendan pre toga, a sa ulaskom praktično u šestu deceniju“, kaže Sofija.

Danas Zoja ima 14 meseci, a njena mama kaže da gotovo da ne postoji aktivnost u kojoj njih dve nisu zajedno.

Foto: Prakticnazena/youtube

„Svaki dan je isti, ali meni to ne smeta“

Sofija priznaje da je nekada mogla da zamisli da će joj svakodnevica izgledati drugačije, ali joj sada upravo ovaj miran ritam najviše prija.

„Svaki dan je isti, ali meni to uopšte ne smeta. Nije mi naporno, nije mi dosadilo. Nemam uopšte nikakvu želju ni za kakvim drugim aktivnostima osim da po ceo dan provedem sa njom“, kaže Sofija za portal Ona.

Foto: Prakticnazena/youtube

Za nju godine više nisu prepreka o kojoj želi da govori. Umesto toga, pažnju usmerava na ono što joj je majčinstvo donelo.

Posle godina čekanja, straha i gubitaka, svakodnevni život sa Zojom za nju je postao najlepši deo dana.

Njena priča zato nije samo priča o majčinstvu u kasnijim godinama, već i o istrajnosti žene koja, uprkos brojnim razočaranjima, nije odustala od svoje najveće želje.