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Šljivopita pripada onim najstarijim kolačima, kada se za pripremu koristilo jako malo sastojaka i to pre svega nekih osnovnih. Donosimo vam recept za ovu poslasticu koju mnogi obožavaju.

Foto: Shutterstock

Sastojci:

750 gr šljiva

4 kašike smeđeg šećera (može i obični)

4 kašike pšeničnog griza (može i meko brašno)

malo cimeta

Priprema:

Šljive očistiti od koštica. Lepo izgleda ako je moguće da su polovine čitave, a ne nagnječene no nije neophodno…Složiti ih u tepsiju. Ova količina je prilično mala pa je dovoljna tepsija promera do 25 cm.

Po šljivama posuti ravnomerno šećer, griz i cimet, količine koje prilagodite svojim željama ili tome koliko su šljive zrele i slatke. Može se dodati i još nekih začina, kao što je vanilija, klinčić, đumbir… Peći u već ugrejanoj pećnici na 200 stepeni oko 20-30 minuta ili dok sav griz ne “potone” u sok koji puste šljive.