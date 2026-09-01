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Parfem svakodnevno prskamo na vrat gotovo po navici, a upravo se oko ovog mesta poslednjih godina vode rasprave o tome koliko je takva upotreba zaista bezbedna. Pojedini stručnjaci upozoravaju na sastojke mirisa koji kod osetljivih ljudi mogu izazvati iritaciju ili alergijsku reakciju, dok se u javnosti pojavljuju i mnogo ozbiljnije tvrdnje o mogućem uticaju na hormone i štitastu žlezdu.

Međutim, između upozorenja i tvrdnji da parfem može da izazove bolest postoji velika razlika i važno je znati šta je zaista dokazano, a šta je samo pretpostavka.

Navika je jednostavna: parfem se prska direktno na kožu, najčešće na vrat, jer toplota tela pomaže da se miris razvije i duže zadrži. Pojedini sastojci mirisa mogu kod osetljivih osoba izazvati crvenilo, svrab, peckanje ili alergije. Evropska unija upravo je zbog toga poslednjih godina pooštravala pravila o označavanju mirisnih alergena. Međutim, neki italijanski i britanski stručnjaci izražavaju zabrinutost, jer smatraju da ti alergeni potencijalno mogu da utiču na štitnu žlezdu i povezuju ih sa rizikom od hormonskih poremećaja, pa čak i kancera.

Nanošenje parfema na vrat Foto: Profimedia

Vrat je područje sa najvećim protokom krvi u telu, a i koža je tanka. To znači da hemikalije mogu da prodru dublje i brže i direktno dospeju u krvotok. Kada razmišljamo o svakodnevnoj izloženosti ovim jedinjenjima tokom više godina, upravo to je ono što zabrinjava.

Takođe, tvrdnje da će parfem nanet na vrat oštetiti štitnu žlezdu ili izazvati rak nemaju kvalitetne dokaze koji bi takvu uzročno-posledičnu vezu potvrdili, smatraju upućeni.

"Tamo gde postoje alergijske reakcije, gde postoji crvenilo, gde postoji iritacija, ne bi trebalo stavljati parfem. Ali isto tako, na velikim vrućinama treba imati u obzir uzeti i to da zbog velikih vrućina, velikih isparavanja, može da dođe do nekih neželjenih reakcija, alergijskih reakcija ili slično, na šta to može da deluje, odnosno oni hemijski elementi koji se nalaze u proizvodima. Nismo u opasnosti od toga ako koristimo parfeme, daleko od toga", kaže Bojana Jedoksić iz Udruženje pacijenata sa bolestima štitaste žlezde "Krila u nama".

Zato možda nije potrebno potpuno odustati od parfema, već samo promeniti navike. Jedna od mogućnosti jeste nanošenje parfema na odeću, pod uslovom da materijal nije osetljiv i da proizvod ne ostavlja fleke. Druga mogućnost je da se parfem ne nanosi na već iziritiranu ili oštećenu kožu.

(Kurir.rs/Blic)

VIDEO: prskanje parfema