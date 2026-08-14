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Hromirane slavine vremenom lako izgube onaj početni sjaj. Na njima se talože kamenac, tragovi vode i naslage od sapuna, pa čak i kad je kupatilo čisto, slavina može da izgleda staro i zapušteno. Poliranje običnom krpom često nije dovoljno, naročito kada se naslage već vide oko spojeva i na mestima koja se najčešće kvase.

Ruskinje primenjuju različite kućne trikove za održavanje kupatila, bez upotrebe skupih hemikalija. Za čišćenje hromiranih slavina koje su izgubile sjaj i deluju neugledno i zapušteno ruske domaćice koriste dva sastojka od kojih prave gustu pastu za uklanjanje kamenca. Ideja je jednostavna - smesa se nanese direktno na zaprljane delove, kratko ostavi da deluje, a zatim dobro ispere.

slavina, čišćenje
Čišćenje slavine Foto: Mariya Lvova / Alamy / Profimedia

Trik za čišćenje hromirane slavine
Ako su se na slavini stvorile debele naslage kamenca, pomešajte amonijak sa pastom za zube tako da dobijete gustu pastu. Smesu nežno nanesite na zamrljane delove slavine i ostavite da deluje par minuta. Nakon toga površinu temeljno isperite vodom i obrišite mekom, čistom krpom.

Amonijak savršeno uklanja nečistoće i vraća sjaj hromiranim slavinama. Ipak, trebalo bi da znate da nikada ne koristite amonijak zajedno sa varikinom, izbeljivačem ili drugim sredstvima koja sadrže hlor, jer takva kombinacija može da oslobodi opasna isparenja.

(Kurir.rs/Žena)

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