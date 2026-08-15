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Letnje noći umeju da budu neprijatne i odraslima, a roditeljima beba donose dodatnu brigu – kako obući dete da mu ne bude ni prevruće ni hladno. U želji da bebi bude udobno, mnogi instinktivno posegnu za još jednim slojem odeće ili tankim prekrivačem, ali upravo preterano utopljavanje može da bude pogrešan izbor.

Kod beba je posebno važno voditi računa o temperaturi prostora u kojem spavaju, a ne samo o tome koliko je toplo napolju. Kada se soba tokom dana zagreje, noću često ostaje znatno toplija nego što roditelji pretpostavljaju.

Ne oblačite bebu po navici

Tokom leta ne važe ista pravila kao zimi.

Foto: famveld / Alamy / Profimedia

Ako je prostorija topla, bebi nisu potrebni debela pidžama, čarape i dodatno ćebe samo zato što ide na spavanje. U veoma toplim noćima dovoljan može biti tanak bodi, lagana vreća za spavanje, a kada su temperature posebno visoke, nekada i samo pelena.

Najvažnije je da odeća bude prilagođena stvarnim uslovima u sobi.

Zato je sobni termometar mnogo korisniji od procene „od oka“. Roditeljima često može delovati da je soba prijatna, dok je bebi zapravo previše toplo.

Jedan znak otkriva da joj je vruće

Kada žele da provere da li je detetu hladno, roditelji najčešće dodirnu šake ili stopala. Međutim, upravo oni mogu da budu hladniji čak i kada je bebi potpuno prijatno.

Mnogo bolji pokazatelj su vrat i grudi.

Ako je koža na tim mestima veoma topla, vlažna ili znojna, beba verovatno ima previše slojeva i trebalo bi je raskomotiti.

Ovo je posebno važno jer je pregrevanje ono što stručnjaci stalno upozoravaju da treba izbegavati tokom spavanja.

Ćebe nije uvek dobra ideja

Foto: Bonekimages / Alamy / Profimedia

Tokom vrućih noći roditeljima često deluje prirodno da bebu makar tanko pokriju.

Ipak, lagana odeća ili odgovarajuća vreća za spavanje praktičniji su izbor od slobodnog prekrivača koji dete može da pomeri, odgurne ili navuče preko lica.

Ako se koristi vreća za spavanje, tokom leta bira se model koji slabije zadržava toplotu, odnosno ima nižu TOG vrednost.

Dodatno pokrivanje preko nje najčešće nije potrebno.

Rashladite sobu pre spavanja

Borba sa letnjom vrućinom počinje mnogo pre nego što beba ode u krevet.

Tokom dana roletne i zavese mogu da ostanu spuštene kako sunce ne bi dodatno zagrevalo prostoriju. Uveče, kada temperatura napolju padne, otvoren prozor može pomoći da se soba provetri.

Ventilator takođe može da olakša boravak u toploj prostoriji, ali ne treba da bude usmeren direktno ka bebi.

Cilj nije da dete bude izloženo hladnom vazduhu, već da se u sobi napravi prijatnije strujanje.

Ne postoji isti broj slojeva za svaku noć

Najveća greška možda je upravo pokušaj da se pronađe jedno pravilo koje važi celog leta.

Jedne noći bebi će možda biti potreban lagani bodi, druge će biti dovoljno znatno manje odeće. Sve zavisi od temperature prostora, a ne od kalendara.

Zato je najbolja smernica veoma jednostavna: pratite bebu, proveravajte vrat i grudi i ne dodajte slojeve „za svaki slučaj“.

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