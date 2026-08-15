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Luksuzan parfem ne mora da bude težak, presladak niti da se oseti nekoliko metara pre nego što uđete u prostoriju. Sve popularniji „tihi luksuz“ preselio se i u svet mirisa, pa se elegancija danas često krije u irisu, mošusu, ruži i suptilnim drvenastim notama.

Ovih pet parfema izdvajaju se upravo po sofisticiranom mirisu koji ne pokušava previše da privuče pažnju.

Chanel 28 La Pausa

Puderast, nežan i izrazito elegantan. Iris je u centru kompozicije, uz ružu i vetiver, pa ostavlja utisak čiste kože, luksuzne kozmetike i savršeno sređenog izgleda.

BYBOZO Richness

Miris svežine i čistoće, ali u mnogo luksuznijoj verziji. Ruža, ljubičica, mošus i drvenaste note čine ga idealnim za žene koje ne vole napadne parfeme.

Bvlgari Le Gemme Desiria

Magnolija, ruža i mošus stvaraju ženstvenu i kremastu kompoziciju. Elegantna je, diskretna i veoma sofisticirana – pravi primer mirisa koji deluje skupo bez preterivanja.

Dries Van Noten Camomille Satin

Neobičan spoj kamilice, lavande, vanile i cveta narandže daje mu mekan, topao i pomalo neočekivan karakter. Namenjen je onima koji ne žele parfem koji nose svi.

12 Parfumeurs Français Mon Cher

Bergamot, kedar, ljubičica i mošus čine ovaj uniseks parfem čistim, elegantnim i pomalo misterioznim. Ima onu vrstu mirisa koja više podseća na skupu garderobu nego na klasičan parfem.

Zajedničko svim ovim mirisima jeste to što ne pokušavaju da dominiraju prostorom. Njihov luksuz primećuje se tek iz blizine – a upravo je u tome njihov najveći šarm.

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Jeftinija zamena za Baccarat Rouge 540 Izvor: TikTok/@kodmaje