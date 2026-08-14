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Da li na farbanje treba otići sa sveže opranom ili "prljavom" kosom? Godinama se ponavlja savet da kosu pre farbanja ne treba prati jer prirodna masnoća štiti kožu glave. Ipak, pravilo nije univerzalno – odgovor zavisi od vrste farbe koju koristite.

Pre nego što operete kosu ili namerno preskočite šamponiranje, proverite koju vrstu farbe za kosu koristite i obavezno pročitajte uputstvo proizvođača. Upravo od vrste proizvoda zavisi da li je kosu pre farbanja bolje oprati ili ostaviti neopranom.

Trajne farbe ne trpe lak, penu i suvi šampon

Ako koristite trajnu farbu sa amonijakom, kosu najčešće nije potrebno prati neposredno pre farbanja. Prirodni sebum na koži glave može da stvori blag zaštitni sloj i tako ublaži moguće neprijatnosti tokom tretmana.

Da li treba da operete kosu pre farbanja zavisi od farbe Foto: Shutterstock

Ipak, na farbanje ne bi trebalo dolaziti sa kosom opterećenom lakom, penom, gelom ili suvim šamponom. Naslage proizvoda za stilizovanje mogu da otežaju ravnomerno nanošenje i raspoređivanje boje.

Ako se farbate u salonu, recite frizeru kada ste poslednji put oprali kosu i koje ste proizvode za stilizovanje koristili. Na osnovu stanja kose i proizvoda kojim će vas farbati, najbolje će proceniti da li je pre tretmana potrebno pranje.

Pre toniranja proverite uputstvo proizvoda

Kod preliva, tonera, kolor maski i boja bez amonijaka pravila mogu da budu drugačija. Neki proizvodi namenjeni su nanošenju na čistu i vlažnu kosu, dok se drugi nanose na potpuno suvu kosu.

Zato isto pravilo ne važi za sve preparate za bojenje. Kosu operite i pripremite tačno prema uputstvu na pakovanju ili preporuci frizera, kako biste postigli što ravnomerniji i bolji rezultat.

Pranje kose Foto: Profimedia

Budite posebno pažljivi pre blajhanja

Ako planirate blajhanje ili intenzivnije posvetljivanje kose, nemojte eksperimentisati sa pranjem i pripremom neposredno pre tretmana. Preparati za posvetljivanje mogu da iritiraju kožu glave, a način pripreme zavisi od tehnike blajhanja i proizvoda koji se koristi.

Pre odlaska u salon izbegavajte veće količine laka, pene, gela, suvog šampona i drugih preparata za stilizovanje. Frizeru obavezno recite ako vam je koža glave osetljiva, nadražena ili oštećena, kako bi procenio da li je bezbedno da se tretman uradi.

Stari savet da kosa bude "prljava"

Stari savet da kosu treba farbati nekoliko dana nakon pranja zasniva se na ideji da prirodna masnoća na koži glave pruža dodatnu zaštitu tokom hemijskog tretmana.

To, međutim, ne znači da važi pravilo "što prljavija kosa, to bolji rezultat". Previše sebuma, kao ni naslage laka, pene, suvog šampona i drugih proizvoda za stilizovanje, ne treba namerno stvarati pre farbanja.

Blajhanje Foto: Shutterstock

Ne postoji jedno pravilo za svako farbanje

Nemojte prati kosu, niti namerno preskakati pranje, samo zato što ste čuli da je jedno od ta dva pravila obavezno. Pročitajte uputstvo za konkretnu farbu, a ako se farbate u salonu, poslušajte preporuku frizera koji zna koju tehniku i preparat će koristiti.

Najvažnije je da na kosi nema velikih naslaga proizvoda za stilizovanje i da koža glave bude zdrava, bez iritacija i oštećenja. Tako ćete izbeći jedan od najčešćih mitova o farbanju – da se boja najbolje "hvata" isključivo na prljavu kosu.

(Kurir.rs/Žena)

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