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Većina nas obožava da pospe malo rendanog sira po pečenom krompiru, brojnim jelima iz rerne, a domaća pica bez njega je nezamisliva.

Ali, ruku na srce, rendanje sira nikome nije omiljeni posao, naročito jer se polovina zalepi za rupice rendeta, oni sitniji komadi razlete se svuda, a pranje rendeta posle toga prava je muka. Stvar je u tome da ste verovatno ceo život sir rendali tako da rende postavljate ravno ili pod određenim uglom.

Evo trika koji može rešiti ovaj problem: sir rendajte tako da rende okrenete horizontalno na kuhinjski pult, s rupicama za rendanje sira okrenutim ka gore

Četvorostrano kuhinjsko rende sa stranama različite veličine Foto: Nebojsa Rozgic / Alamy / Profimedia

Tako ćete komad sira lako moći da povlačite po rendetu, a onaj narendani sir padaće unutra. Kada se rende napuni, samo ga pažljivo okrenite u posudu kako bi sir ispao iz nje.

Preostaje vam još samo čišćenje rendeta, a sebi možete pomoći tako što na njemu pre pranja izrendate polalimuna.

(Kurir.rs/Najžena)

VIDEO: Trik za rendanje sira