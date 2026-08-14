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Džet leg tokom letnje sezone putovanja može prilično da poremeti svakodnevni ritam. Promena vremenske zone često dovodi do problema sa spavanjem, umora, glavobolje i tegoba sa varenjem, ali stručnjaci ističu da se ovi simptomi mogu ublažiti pravilnim rasporedom obroka i dovoljnim unosom tečnosti.

Šta je džet leg?

Do džet lega dolazi kada unutrašnji biološki sat organizma nije usklađen sa vremenom na destinaciji. Telo tada mora da se prilagodi novom ritmu, što može potrajati nekoliko dana.

Kako bi promena bila lakša, stručnjaci preporučuju da se još pre putovanja postepeno pomera vreme obroka, najpre za 15 minuta, zatim za pola sata, a potom za sat vremena, sve dok se ne približi rasporedu koji vas očekuje na destinaciji.

Foto: RONALD WITTEK/EPA

Posle dolaska važno je što pre uskladiti obroke sa lokalnim vremenom. Ako je na destinaciji jutro, vreme je za doručak, dok ručak i večeru treba prilagoditi novom dnevnom ritmu.

Džoan Slavin, stručnjakinja za ishranu sa Univerziteta u Minesoti, savetuje da se na novi raspored pređe odmah.

Kako bi se smanjila mogućnost stomačnih tegoba, Američki centri za kontrolu i prevenciju bolesti preporučuju manje obroke neposredno pre puta i tokom samog putovanja.

Tara Šmit, registrovana dijetetičarka iz Majo klinike u Ročesteru, navodi da su manji obroci obično lakši za varenje, naročito kod osoba koje imaju osetljiv želudac ili probleme sa varenjem.

Putovanje avionom Foto: matej kastelic / Panthermedia / Profimedia

Pažnju treba obratiti i na izbor hrane nakon dolaska. Teška i masna hrana može dodatno opteretiti organizam, dok alkohol može negativno uticati na kvalitet sna, pa ga je najbolje izbegavati. Kofein može pomoći da ostanete budni, ali bi trebalo da se konzumira umereno i, po mogućnosti, u jutarnjim satima.

Dovoljan unos vode takođe je veoma važan. Preporučuje se da vodu pijete pre, tokom i nakon leta, jer dehidracija može dodatno pojačati osećaj umora i druge simptome džet lega.

Posle povratka kući organizmu je potrebno vreme da se vrati u uobičajeni ritam. Zato je najbolje da se raspored spavanja i obroka postepeno prilagodi svakodnevnoj rutini.

(Kurir.rs/Informer)

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