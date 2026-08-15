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Malo je sastojaka koji su favoriti kao sirće i soda bikarbona kada su u pitanju prirodni proizvodi za čišćenje. Jeftini su, lako dostupni i mogu da se iskoriste u raznim kućnim poslovima.

Kako objašnjava stručnjak za čišćenje Dominik Dalton, sirće je kiselo, a soda bikarbona abrazivana, pa tako kiselost sirćeta ga čini idealnim za zadatke poput rastvaranja mineralnih naslaga, a soda bikarbona je kao stvorena za ribanje i neutralisanje mirisa.

U nastavku vam predstavljamo kada treba da posegnete za sirćetom, a kad za sodom bikarbonom.

Kada čistiti sirćetom?

Među uobičajene kućne poslove u kojima može da vam pomogne sirće spadaju:

Uklanjanje mrlja od tvrde vode

Taj beli, kredasti film oko slavina, tuševa i sudopere obično je uzrokovan mineralnim naslagama koje ostavlja tvrda voda. Kiselost sirćeta pomaže u rastvaranju tih naslaga, kaže Dalton, što ih čini lakšim za brisanje.

Uklanjanje naslaga od sapuna

Površine u kupatilu često sakupljaju kombinaciju ostataka sapuna i mineralnih naslaga. Sirće može pomoći u razgradnji tog filma na vratima tuša, pločicama i armaturama, vraćajući sjaj uz manje ribanja.

Sirće je idealno za čišćenje ogledala, kamenca i naslaga sapunba i minerala Foto: Profimedia

Čišćenje stakla i ogledala

Ako vaši prozori ili ogledala izgledaju zamućeno, sirće može da vam pomogne u uklanjanju ostataka za završnu obradu bez tragova. Posebno je korisno za uklanjanje otisaka prstiju i mrlja od vode.

Čišćenje aparata za kafu

Aparati za kafu mogu da zahtevaju čišćenje i uklanjanje kamenca radi čistoće, dugotrajnosti aparata i najboljeg ukusa kafe, posebno u područjima sa tvrdom vodom. Sirće se obično koristi za uklanjanje kamenca iz unutrašnjosti i pomaže u efikasnom radu mašine

Kada čistiti sodom bikarbonom?

Soda bikarbona je najpogodnija za poslove koji zahtevaju malo dodatne snage ribanja.

Dominik Dalton se slaže da bi sodu bikarbonu trebalo da koristite za abrazivnije radove, uključujući ribanje površina, uklanjanje masnoće i neutralizaciju mirisa. Evo za koje kućne poslove je najbolje koristiti sodu bikarbonu:

Ribanje sudopera i radnih ploča

Pošto soda bikarbona deluje kao blago abrazivno sredstvo, pomaže u uklanjanju zalepljenih ostataka bez oštrine mnogih komercijalnih praškova za ribanje. Posebno je korisna za čišćenje sudopera, ploča za šporete i drugih izdržljivih površina po kući.

Neki materijali za radne ploče i domaćinstvo, poput mermera i drugog poroznog kamena, nisu pogodni za čišćenje sodom bikarbonom.

Soda bikarbona je idealna za čišćenje sudopera, radnih ploča i neutralizaciju mirisa Foto: Nunnicha Supagrit / Alamy / Alamy / Profimedia

Masni nered

Soda bikarbona je upijajuća, tako da može olakšati brisanje masnih ostataka. A ako se mast osuši i zalepi, abrazivnost praha može pomoći u njenom uklanjanju.

Korisna je opcija za čišćenje masnog posuđa (mada se ne sme koristiti na aluminijumskim ili livenim gvozdenim delovima), određenim pločama za šporete i napama.

Neutralizacija mirisa

Jedna od najvećih prednosti sode bikarbone je njena sposobnost da apsorbuje neželjene mirise, a ne samo da ih maskira. Popularna je za osvežavanje kanti za smeće, frižidera, cipela i drugih mesta gde se mirisi obično zadržavaju.

Da li se mogu zajedno koristiti sirće i soda bikarbona?

Kako Dominik Dalton objašnjava, sirće je kiselina, a soda bikarbona je baza, tako da kada ih kombinujete, one se zapravo poništavaju. Često su efikasnije kada se koriste odvojeno za svoje namene.

Ali to ne znači da se ne mogu međusobno dopunjavati. U nekim situacijama možete koristiti oba proizvoda tokom različitih faza istog procesa čišćenja.

- Njihovo zajedničko korišćenje može pomoći u otpuštanju prljavštine i nečistoća- kaže Dalton.

Caka je u tome da im se dozvoli da deluju odvojeno, umesto da se mešaju zajedno u istom rastvoru.

Na primer, prilikom čišćenja sudopere od nerđajućeg čelika, soda bikarbona se prvo može koristiti za otpuštanje zalepljene prljavštine i ostataka hrane, isprati, a zatim se može koristiti belo sirće za uklanjanje mrlja od tvrde vode i vraćanje sjaja

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