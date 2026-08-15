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Nia Tajler došla je kod lekara zbog nepodnošljive glavobolje, povraćanja, zamagljenog vida i problema sa ravnotežom, lekar ju je, prema njenim rečima, otpisao uz objašnjenje da ima samo mamurluk i dao joj lekove protiv bolova. Istina je bila mnogo strašnija. U njenom mozgu se u tom trenutku odvijalo po život opasno stanje moždani udar.

Nia Tajler Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

„Bol je bila toliko jaka kao da mi se telo gasilo. Morala sam da verujem lekarima i uzmem lekove protiv bolova koje su mi prepisali. Imala sam osećaj da su me samo otpravili, ali šta sam drugo mogla da uradim?“, priseća se danas dvadesetsedmogodišnja pevačica iz Kardifa.

Problemi su počeli u septembru 2019. godine. Nia se jednog jutra probudila sa strašnom migrenom. Iako je prethodno veče provela gledajući televiziju sa cimerima i nije popila ni kap alkohola. Bol nije popuštala, nije mogla da jede, povraćala je i jedva je ustajala iz kreveta.

„Znala sam da nije mamurluk. Alkohol sam poslednji put pila u sredu, a ovo se dogodilo u nedelju“, kaže ona. Međutim, ni posle nekoliko dana nije dobila pravu dijagnozu. Lekari su joj zatim rekli da ima upalu uha.

Preokret je usledio tek kada je optičar otkrio otok očnog živca i uputio je na dodatne preglede. Snimanje mozga pokazalo je krvni ugrušak – Nia je doživela moždani udar. „Kada su mi rekli da je u pitanju moždani udar, bila sam potpuno šokirana“, priznaje. Dve nedelje provela je u bolnici, gde je primala terapiju za razređivanje krvi.

Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Time njen oporavak nije bio završen. Zbog dugotrajne rehabilitacije morala je da prekine poslednju godinu studija, a teškoće su joj predstavljale čak i sasvim obične stvari, poput pripreme šolje čaja. Dok su njeni vršnjaci studirali, radili i uživali u životu, ona je imala osećaj da je ostala iza svih. „Moždani udar mi je ukrao moje dvadesete“, kaže sa tugom.

Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Danas je Nia u znatno boljem stanju. Na kraju je završila fakultet, radi kao profesionalna pevačica i stigla je do polufinala takmičenja The Voice Wales. Ipak, posledice nisu potpuno nestale – i dalje je muče migrene, takozvana moždana magla i problemi sa ravnotežom.

„Moždani udar može da pogodi bilo koga i bilo kada. Ako osećate da nešto nije u redu sa vama, potražite lekarsku pomoć i izborite se da vas saslušaju“, poručuje.