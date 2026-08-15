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Kubanka Andžela Estrada već godinu dana živi u Srbiji i ne skriva oduševljenje svime što je do sada videla. Već vešto barata i jezikom pa na svojim profilima na društvenim mrežama objavljuje brojne zanimljive snimke koji broje na hiljade pregleda.

Koliko joj se Srbija dopada govori i to da želi ovde da se uda i to za Srbina.

Foto: Instagram

"Našla sam omiljenu pesmu svog budućeg muža, naravno, biće Srbin", napisala je ona u najnovijem snimku.

Estrada je oduševljena srpskim običajima, rakija joj je već zapala za srce, ali i naši običaji koje je odlično savladala.

Uporedila Srbiju sa Amerikom pa izazvala euforiju

Njen video snimak koji je objavila na svom Instagram profilu izazvao je lavinu reakciju samo zato što je Srbiju uporedila sa Amerikom!

- Za mnoge je zemlja mogućnosti Amerika, za mene to polako postaje Srbija - napisala je ova Kubanka.

Iako su korisnici u većini komentara pružili Angeli podršku i složili se sa njenim mišljenjem, bilo je i onih koji su pokušali da je osude samo, ne samo zbog stava koji zastupa, već i činjenice da nije Srpkinja.

- "Hvala Bogu da neko vidi koliko smo veliki"..."Bože kakvi ogavni komentari"... "Srbi nikad nisu bili rasisti. Pusti ove poremećene bolesnike u komentarima"..." Srećno i dobrodošla"..."Samo napred i ne osvrći se na ove komentare" - glasili su samo neki od komentara podrške.