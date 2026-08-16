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Influenserka Veronika Peraso otvoreno je progovorila o svom iskustvu sa plastičnim operacijama i estetskim zahvatima.Peraso je ispričala da je nakon brazilskog podizanja zadnjice, poznatog kao BBL, koje je uradila 2019. godine, bila nezadovoljna rezultatima. Zbog toga je odlučila da se podvrgne ubrizgavanju silikona.

Kako kaže, tada joj nije bilo važno što je procedura bila alarmantno jeftina, a danas je opisuje kao „najgoru stvar koju sam uradila“.

Foto: Instagram

„U tom trenutku mi nije bilo važno“, rekla je govoreći o rizicima procedure.

Američka Uprava za hranu i lekove (FDA) još 2017. godine upozorila je na „ozbiljne povrede i unakaženost“ koje mogu nastati nakon ubrizgavanja silikona. Takva upotreba silikona za oblikovanje tela nedozvoljena je kada je izvode nelicencirani pružaoci usluga.

„Nisam imala novca i bila sam spremna da rizikujem život iz tih razloga“, prisetila se Peraso.

Otkrila je da je procedura izvedena u kući njene prijateljice

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„Došla je jedna žena, dala mi tabletu, praktično me uspavala i ubrizgala mi silikon u zadnjicu“, ispričala je Peraso.

Upozorila je da posledice mogu biti veoma ozbiljne.

„Neki ljudi se toliko razbole i toliko im pozli da moraju odmah da uklone silikon, pa izgube osećaj u nogama ili do kraja života žive sa hroničnim bolovima.“

Influenserka je rekla da je „veoma, veoma zahvalna“ što nije doživela takve neželjene posledice, ali je kasnije „shvatila šta je uradila svom telu“.

Govoreći o svojim estetskim zahvatima, koji su počeli povećanjem grudi 2018. godine, Peraso je rekla da su joj brojne procedure izazvale „veliku telesnu dismorfiju“. U opisu objave dodatno je govorila o „zečjoj rupi“ estetskih operacija u koju je, kako kaže, upala.

„Sada, posle toliko godina, mogu da pogledam unazad i stvari razumem drugačije“, napisala je.

„Shvatam da bi deljenje mog iskustva sa estetskim operacijama moglo da pomogne nekoj drugoj osobi pre nego što ode predaleko u istu zečju rupu u koju sam ja otišla.“

Dodala je da svako ko razmišlja o promeni ili modifikaciji svog izgleda može da joj se obrati sa pitanjima.

„Uvek ću biti iskrena i otvorena o svojim iskustvima – o dobrim i lošim stvarima, onome zbog čega se kajem i onome što bih danas uradila drugačije.“

Peraso je na kraju naglasila da svoje iskustvo ne deli kako bi osuđivala tuđe odluke.

„Ne delim ovo da bih osuđivala bilo čije izbore. Delim ga zato što bih volela da sam, kada sam bila mlađa, čula više ovakvih iskrenih razgovora.“