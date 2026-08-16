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Muškarac je otkrio da je njegova supruga, koja je trudna s njihovim prvim detetom, na ultrazvučne preglede išla sa drugim muškarcem, iako mu je tvrdila da je svaki put bila sama.

Ovaj 28-godišnji muškarac već je deset godina u vezi sa svojom 27-godišnjom suprugom, a venčali su se pre dve godine. Zajedno su planirali da imaju dete, a ona je trenutno trudna.

„U početku sam bio uzbuđen što ću postati otac, ali ubrzo sam počeo da imam loš osećaj. Imala je dva rana ultrazvučna pregleda na koja nisam mogao da idem zbog posla, što smo unapred dogovorili. Rekla mi je da bi radije da ja radim, a onda uzmem plaćeni slobodan dan za detaljni ultrazvuk“, objasnio je u svojoj ispovesti na sajtu chipchick.com

Sumnje su počele zbog fotografije ultrazvuka

„Nekoliko dana nakon prvog pregleda, uzela je moj telefon sa sobom na posao, a meni ostavila svoj. U početku nisam ni primetio, a onda sam video da je poslala poruku svom muškom prijatelju, koji bi tehnički trebalo da bude samo prijatelj jer je u vezi sa njenom najboljom drugaricom. Poslala mu je fotografiju ultrazvuka pre nego što ju je poslala meni.“

„Video sam i da su se mnogo dopisivali, ali nisam pročitao sve poruke. Pokušao sam da to ignorišem i ostavio njen telefon. Ubeđivao sam sebe da nemam zbog čega da brinem.“

Međutim, nekoliko dana kasnije njegova supruga je slučajno ostavila telefon kod kuće. Telefon je neprestano zvonio, pa se muškarac konačno javio.

Sa druge strane bio je muškarac koji je odmah prekinuo poziv kada je shvatio da nije razgovarao sa njegovom suprugom. Nije prepoznao broj niti ime muškarca, ali samo nekoliko minuta kasnije stigla je poruka upućena njegovoj supruzi.

Tada je shvatio da je reč o istom muškarcu kojem je ranije poslala fotografiju ultrazvuka.

Promenila njegovo ime u telefonu

Ubrzo je otkrio još nešto što mu je dodatno pojačalo sumnje. Njegova supruga je očigledno promenila ime pod kojim je taj muškarac bio sačuvan u njenom telefonu, a dopisivanje se nastavilo i nakon toga.

Tada je saznao da, suprotno onome što mu je supruga rekla, ona nije išla sama na oba ultrazvučna pregleda.

Taj muškarac je išao sa njom.

Nijedna od poruka nije direktno ukazivala na prevaru, niti su bile naročito flertujuće. Ipak, bilo ih je mnogo, a najnovije su mu bile posebno čudne.

U poslednjoj poruci muškarac je burno reagovao zbog toga što se suprug javio na telefon njegove žene. U istoriji poruka video je i kako je njegova supruga paničila prvog dana kada je zaboravila telefon kod kuće.

Kada se supruga vratila, suočio ju je sa pitanjima o tom muškarcu i njihovom dopisivanju. Ona se naljutila na njega zato što je gledao njen telefon.

Odbila je da odgovori na njegova pitanja, uz obrazloženje da je pogrešio jer je „njuškao“ po telefonu.

Zatražio test očinstva

Sledećeg jutra muškarac je rekao supruzi da želi da uradi test očinstva za bebu.

„Očekivao sam da će biti ljuta, i bila je. Rekla mi je da, ako joj ne verujem, mogu da odem. Rekao sam joj da želim test bez obzira na sve, a ona je rekla ne“, ispričao je.

„Nekoliko dana kasnije rekla je da pristaje, ali da prihvatim da je naš brak gotov. Rekao sam joj da je to u redu. Ali test će biti urađen.“

Nakon toga ga je pitala da li se smirio i da li je spreman da „pređe preko svega“.

„Rekao sam joj da i dalje želim test.“

Kada ju je pitao zašto je lagala, priznala je da joj je žao što je slagala i što je promenila ime tog muškarca u telefonu.

„Rekla je da nije želela da mi bude neprijatno zato što je drugi muškarac prati na preglede.“

Međutim, njemu jedno pitanje i dalje nije davalo mira.

„Pitao sam je zašto je promenila njegovo ime. Rekao sam da to nema nikakvog smisla osim ako nešto ne krije. Tvrdila je da nije razmišljala trezveno.“

Treći muškarac umesto njenog prijatelja

Muškarac je potom organizovao susret sa suprugom i drugim muškarcem kako bi razgovarali o celoj situaciji i tajnama koje je otkrio.

Njegova supruga jeste dovela muškarca, ali to nije bio dečko njene najbolje prijateljice.

Dovela je drugog muškarca, koji je tokom susreta bio veoma neprijatno raspoložen i nakon samo nekoliko minuta otišao.

Njegova supruga je potom rekla da se nada da mu je dala dovoljno razloga da nastavi dalje i ostavi sve iza sebe.

On joj je, međutim, ponovio da i dalje želi test očinstva.

Supruga je insistirala da mu nikada ne bi bila neverna i bila je šokirana što uopšte može da pomisli da dete možda nije njegovo, posebno zato što su zajedno planirali da ga imaju.

On joj je odgovorio da mora da bude 100 odsto siguran jer mu cela situacija postaje sve sumnjivija.

Njegova supruga ga sada moli da odustane od testa i da joj jednostavno veruje.

„Beba bi mogla da bude moja, ali nešto nije u redu“

„I dalje želim test. Beba bi mogla da bude moja. Ne poričem tu mogućnost. Ali i dalje mislim da je nešto čudno u celoj ovoj priči“, rekao je.

„Ona se zaista trudi da spase naš brak, ali ne znam šta da radim ako test pokaže da je dete moje. Ne mogu da kažem da me je prevarila, ali ovo je ozbiljno uzdrmalo naš odnos.“

Dodatno ga muči i njeno odugovlačenje oko testa.

„Njeno odbijanje testa mi ne izlazi iz glave. Poslednji put kada smo razgovarali rekla je da ćemo ga uraditi. Ali nisam siguran šta će se dalje dogoditi. Znam da je ovo velika stvar i da se pitam da li se brak završava u svakom slučaju.“

Autor teksta zaključuje da bi muškarac trebalo što pre da potraži pravnu pomoć kako bi dobio savet o svojim mogućnostima i eventualnom razvodu.

Istovremeno, smatra da je važno da sazna da li je dete zaista njegovo.

Prema njegovom mišljenju, cela situacija „nema nikakvog smisla“ – supruga je tvrdila da je sama išla na ultrazvučne preglede, a zapravo je sa sobom povela drugog muškarca.