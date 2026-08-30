Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Pojedine domaćice čekaju da padne cena paprike da bi pripremale zimnicu

Slušaj vest

Priprema ajvara mnogima je jedan od najlepših jesenjih rituala, ali čim na red dođe ljuštenje desetina kilograma pečenih paprika, romantika brzo nestane. Upravo taj deo posla ume da oduzme najviše vremena i strpljenja, naročito kada se kožica tvrdoglavo lepi za meso paprike.

Ipak, postoji nekoliko jednostavnih trikova koji mogu znatno da ubrzaju ceo postupak. Nisu potrebni nikakvi posebni kuhinjski alati niti skupi dodaci – dovoljno je pravilno iskoristiti toplotu i paru kako bi se kožica sama odvojila od pečene paprike.

paprika se tradicionalno peče sa šporetu Foto: Dejan Burcer / Alamy / Profimedia

Para radi posao

Jedan od najpoznatijih trikova jeste da se paprike odmahnakon pečenja stave u kesu i dobro zatvore.

Važno je da paprike budu još tople, jer upravo tada počinju da oslobađaju paru. Kada ostanu zatvorene desetak minuta, para se zadržava oko njih i dodatno omekšava kožicu.

Nakon toga ljuštenje postaje mnogo jednostavnije. Umesto dugog struganja i skidanja sitnih delova kože, dovoljno je papriku lagano protrljati prstima, a pečena kožica trebalo bi gotovo sama da sklizne sa mesa.

Ovaj mali korak posebno znači kada se priprema veća količina ajvara, jer može da uštedi mnogo vremena za stolom.

Pomaže i zamrzivač

Foto: Youtube Printscreen

Ako paprike ne planirate da ljuštite odmah nakon pečenja, postoji još jedan praktičan način.

Pečene paprike najpre treba ostaviti da se potpuno ohlade, a zatim ih spakovati i odložiti u zamrzivač. Kada dođe vreme za pripremu ajvara, zamrznute paprike mogu se izvaditi, staviti u kesu i nakratko držati pod mlazom tople vode.

Nagla promena temperature pomaže da se kožica odvoji od mesa, pa ljuštenje ide znatno brže nego kada se paprike obrađuju bez ikakve pripreme.

Ovaj trik posebno je praktičan za one koji paprike peku unapred i tek kasnije nastavljaju pripremu zimnice.

Manje vremena za najdosadniji deo

paprika se tradicionalno peče sa šporetu Foto: Mitar gavric / Panthermedia / Profimedia

Kod dobrog ajvara ukus, naravno, zavisi od kvaliteta paprika, pečenja i kasnijeg ukuvavanja, ali upravo male kuhinjske prečice mogu da učine ceo posao mnogo lakšim.

Umesto da sate provedete skidajući komadić po komadić zagorele kožice, dovoljno je paprikama dati malo vremena da odstoje u sopstvenoj pari ili iskoristiti zamrzavanje.

Rezultat je isti - čiste, mekane paprike spremne za dalju pripremu, uz mnogo manje nerviranja i vremena provedenog u ljuštenju.

Video: Srpske domaćice otkrile pravu meru za sočan ajvar