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Soda bikarbona jedan je od proizvoda koji se često koristi u kućnom čišćenju, a razlog je jednostavan - može da pomogne u neutralisanju neprijatnih mirisa i upijanju vlage.

Zbog toga se sve češće primenjuje i u kupatilu, a jedan od jednostavnih trikova podrazumeva posipanje male količine sode bikarbone oko osnove WC šolje. Ideja je da se ovaj deo kupatila održi suvim, ali i da se ublaže neprijatni mirisi koji se mogu zadržavati u njegovoj okolini.

Postupak je jednostavan

Postupak je jednostavan i ne zahteva posebne preparate. Potrebno je posuti tanak sloj sode bikarbone oko dna WC šolje i ostaviti je da odstoji nekoliko sati.

Nakon toga sodu treba ukloniti metlom ili krpom. Postupak se može ponoviti kada je potrebno.

Soda bikarbona Foto: Shutterstock

Soda bikarbona pritom može da pomogne i prilikom uklanjanja prljavštine, dok njena sposobnost neutralisanja neprijatnih mirisa može doprineti tome da kupatilo bude svežije.

Jednostavna alternativa jakim mirisima hemikalija

Jedna od prednosti ovog proizvoda jeste što ne ostavlja snažan miris, lako se nanosi i često se već nalazi u domaćinstvu. Njegova upotreba može biti i način da se smanji oslanjanje na agresivna sredstva za čišćenje.

Ipak, važno je imati u vidu da soda bikarbona nije zamena za redovno čišćenje toaleta. Njena uloga u ovom postupku je pre svega da pomogne kod vlage, mirisa i lakšeg održavanja površine.

Prilikom čišćenja kupatilo bi trebalo dobro provetravati, preporučuje se korišćenje rukavica i odgovarajuće zaštitne opreme, a sredstva za čišćenje treba držati dalje od lica.

(Kurir.rs/Blic)

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