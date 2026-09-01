Slušaj vest

Priča o najstarijoj majci u Ukrajini, Valentini Podverbnaji, dobila je konačni epilog krajem 2025. godine kada je preminula u 81. godini u gradu Černigovu. Neno telo pronašla je njena četrnaestogodišnja ćerka Ana-Marija u trenutku kada je došla u posetu. Iza senzacionalne vesti o ženi koja se ostvarila kao majka u 66. godini, ostala je teška i kompleksna sudbina u kojoj se velika želja za potomstvom pretvorila u porodičnu dramu.

Težak životni put i zavet majci

Valentina je odrasla u teškim okolnostima, uz oca koji se iz rata vratio sa invaliditetom i rano preminuo. Zbog zdravstvenih problema i neuspešnih brakova nije uspevala da se ostvari kao majka, te je decenijama živela negujući sopstvenu majku. Pred sam kraj života, majka joj je stavila u zadatak da učini sve kako ne bi ostala sama u starosti.

Pogledajte u galeriji fotografije Valentine Podverbnaje sa ćerkom:

1/6 Vidi galeriju Valentina Podverbnaja, postala majka u 66. godini pa joj oduzeli dete Foto: Printscreen/Instagram/psixdispanser_2.0

Ovu molbu prihvatila je kao svoju najveću dužnost. Kada je saznala za mogućnosti vantelesne oplodnje, iznos je bio nesrazmerno velik za njene mogućnosti, ali je bila odlučna. Sedam godina se odricala svega, radila na pijaci po svim vremenskim uslovima i živela na minimalnoj ishrani kako bi sakupila novac.

"Jela sam samo hleb i krompir, nisam sebi mogla da priuštim da skuvam čorbu sa mesom", govorila je kasnije o tom periodu.

U kijevskom Institutu za genetiku reprodukcije isprva su je odbijali zbog starosne dobi i zdravstvenih rizika, ali ih je na kraju ubedila svojom upornošću.

Rođenje deteta pod lupom javnosti

Nakon dva neuspešna pokušaja, treći postupak uz korišćenje donorskih ćelija bio je uspešan. Valentina je 22. februara 2011. godine rodila devojčicu po imenu Ana-Marija i tako ušla u Knjigu rekorda Ukrajine. Međutim, po izlasku iz porodilišta ubrzo su reagovale nadležne službe.

Valentina Podverbnaja, postala majka u 66. godini pa joj oduzeli dete Foto: Printscreen/Instagram/psixdispanser_2.0

Nakon poseta stanju u kom je živela, uočeni su neadekvatni uslovi za podizanje deteta. Valentina je odbijala saradnju sa lekarima, nije dozvoljavala preglede i pokušavala je da potpunosti izoluje devojčicu od spoljnog sveta, braneći joj druženje sa vršnjacima i kontrolišući svaki njen korak.

Kada su se u zdravstvenom kartonu pojavile zabeleške o razvojnim poremećajima, Valentina je bila izričito protiv toga: "Još samo fali da, kad dođe vreme, pošalju Mašu u školu za decu sa Daunovim sindromom! I sama sam radila kao medicinska sestra i vidim da mi se ćerka normalno razvija."

Intervencija službi i preokret u životu devojčice

Veliki preokret dogodio se 2023. godine kada je tada dvanaestogodišnja Ana-Marija putem društvenih mreža javno potražila pomoć, opisujući emotivno i fizičko zlostavljanje koje trpi kod kuće.

"Umorna sam od ovoga. Ne čujem od nje ništa osim psovki i uvreda. Stalno me naziva glupom", stajalo je u objavi devojčice.

Organi starateljstva su odmah reagovali i izmestili dete iz stana. Nakon sudskog postupka, Valentini su oduzeta roditeljska prava, a brigu o devojčici preuzela je Jelena Jačenko, poznanica koja je i ranije pomagala porodici.

Nakon odlaska u novu sredinu, devojčica je dobila adekvatnu zdravstvenu negu, operisala je vid, promenila školu i počela da se bavi muzikom. Uprkos teškim trenucima, Ana-Marija je redovno posećivala majku vikendom, a očevidci su svedočili da je među njima ostala specifična emotivna povezanost.

Odlazak i sećanje

Valentina je do samog kraja pokušavala da obori sudsku odluku i vrati ćerku. Preminula je u snu u svom stanu u novembru 2025. godine u 81. godini.

Nakon njene smrti, aktivistkinja Oksana Tunik-Friz istakla je da je devojčica na sigurnom i da prima svu potrebnu podršku: "Svi iskreno saosećamo sa Anom. Ana je na sigurnom, ima podršku. Uprkos svima poznatim teškoćama, Ana je volela majku i do poslednjeg dana je bila u kontaktu s njom."

(Kurir.rs/Woman.ru)

Pogledajte video: Vantelesna oplodnja u Srbiji