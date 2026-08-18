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Davorka (39) iz Zagreba odlučila je da provede godinu dana bez kupovine odeće, obuće, kozmetike i ukrasa za dom. Mislila je da ne troši mnogo, ali je već nakon nekoliko meseci shvatila koliko je novca odlazilo na stvari koje joj zapravo nisu bile potrebne. Nije se smatrala rastrošnom. Nije kupovala dizajnersku odeću niti skupe uređaje, ali su se male i česte kupovine s vremenom pretvarale u ozbiljan iznos.

"Mislila sam da trošim razumno jer ništa pojedinačno nije bilo posebno skupo. Problem je bio u tome što sam stalno nešto kupovala, majicu od 15 evra, sveću, kremu, šolju ili sitnicu za stan. Sve mi se činilo bezazleno", ispričala je Davorka za Dnevno.hr.

Zagrepčanka nije bila u šopingu godinu dana, uštedela 4.500 evra Foto: RossHelen editorial / Alamy / Profimedia

Odlučila je da sprovede takozvanu "no-buy" godinu, tokom koje je kupovala samo hranu, higijenske potrepštine, lekove i ono što bi se pokvarilo ili potpuno potrošilo. Odrekla se nove odeće i obuće, dekoracija, nakita, nepotrebne kozmetike i impulzivnih kupovina preko interneta. Pokloni, druženja i putovanja nisu bili zabranjeni, ali je i za njih unapred određivala iznos.

Sniženja su joj bila najveća zamka

"Nisam želela da godinu provedem kažnjavajući se. Cilj nije bio da prestanem da živim, nego da prestanem da kupujem automatski. Ako mi nešto zaista treba, mogu to da kupim. Ali želja i potreba nisu isto", objasnila je.

Prvih nekoliko nedelja bili su najteži. Shvatila je da najčešće kupuje kada je umorna, nezadovoljna ili kada joj je dosadno. Pregledanje internet prodavnica postalo joj je večernja navika, a paket na vratima donosio je kratkotrajan osećaj uzbuđenja. Posebno teško bilo joj je da ignoriše akcije i poruke o "poslednjoj prilici" za kupovinu.

"Ranije bih na sniženju kupila nešto što nisam planirala i uverila se da sam uštedela. Tokom ovog izazova shvatila sam da nisam uštedela 30 evra, nego sam potrošila 40 na nešto što mi nije trebalo", rekla je.

Zagrepčanka za godinu dana uštedela 4.500 evra Foto: Profimedia

Kada bi poželela neki predmet, zapisala bi ga i čekala 30 dana. Većinu stvari nakon tog perioda više nije želela. Počela je da popravlja odeću, troši kozmetiku koju već ima i da pozajmljuje predmete koje bi upotrebila samo jednom. Do kraja godine uštedela je približno 4.500 evra. Ipak, tvrdi da joj novac nije bio najvažniji rezultat.

Danas ponovo kupuje, ali drugačije

"Najveće iznenađenje nije bio iznos na računu, nego spoznaja koliko sam često kupovinom pokušavala da popravim raspoloženje. Nisam kupovala zato što mi nešto nedostaje, nego zato što sam želela da se osećam bolje", priznala je.

Nakon završetka izazova, Davorka nije nastavila da živi pod potpunom zabranom. Ponovo kupuje odeću, kozmetiku i stvari za dom, ali mnogo ređe i uz unapred sastavljen spisak. Pre svake kupovine pita se da li već ima nešto slično, koliko će često taj predmet koristiti i da li bi ga kupila da nije na sniženju. Ukinula je promotivna obaveštenja prodavnica i izbrisala aplikacije preko kojih je najčešće naručivala.

Zagrepčanka za godinu dana uštedela 4.500 evra Foto: Profimedia

"Godina bez kupovine nije me naučila da su stvari loše. Naučila me je da ne treba da ih gomilam. Danas sebi mogu nešto da priuštim bez griže savesti, ali više ne kupujem samo zato što sam imala težak dan", zaključila je Davorka. Njen eksperiment pokazao joj je da se najveći troškovi ne moraju skrivati u velikom luksuzu.

(Kurir.rs/Dnevno.hr)

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