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Kada konačno počne sezona šljiva, počinje i planiranje zimnice, a uvek je zgodno odvojiti nešto šljiva umesto da ih sve ubacite u domaći džem i ostaviti ih za kolače i čajeve tokom jeseni.

Kao i u slučaju zaleđivanja ostalih letnjih voćki, najvanije je da ih zamrznete dok su zrele, ali još uvek čvrste, kao i da ih pravilno spakujete kako bi šljive što duže sačuvale kvalitet.

Kako pravilno zamrznuti šljive

1. Za početak izaberite zdrave, zrele šljive, bez udubljenja, oštećenja i znakova kvarenja.

2. Operite ih, dobro osušite, prepolovite i uklonite koštice. Možete ih zamrznuti u polovinama ili isečene na kriške, u zavisnosti od toga za šta planirate da ih koristite.

3. Da bi šljive zadržale boju, odnosno kako ne bi pocrnele, možete ih vrlo kratko poprskati limunovim sokom.

Zamrznuto voće Foto: Ingrid Balabanova / Alamy / Profimedia

Nemojte odmah staviti veliku količinu šljiva u jednu kesu, jer ćete nakon nekoliko sati dobiti zalepljenu grudvu voća, a potom ćete morati da odmrznete veću količinu odjednom, čak i ako to niste planirali.

Bolje je da poređate polovine ili kriške šljiva u jednom sloju na pleh obložen papirom za pečenje i stavite ih u zamrzivač dok se potpuno ne stegnu. Tek tada ih prebacite u kese ili posude za zamrzavanje i obavezno istisnite što više vazduha.

Obavezno napišite datum zamrzavanja na kesu ili posudu, kako biste znali koliko dugo stoje.

Koliko dugo šljive mogu da budu u zamrzivaču

Ako su pravilno zamrznute, šljive mogu dugo da budu bezbedne za jelo ako se čuvaju na odgovarajućoj temperaturi. Ukus, boja i tekstura će ostati najbolji oko šest meseci, a važno je i da zamrzivač bude na temperaturi oko -18°C ili niže, jer stabilna temperatura pomaže da se očuva kvalitet zamrznute hrane.

Šljive, inačem, možete da zamrznete i cele, ali je praktičnije da ih podelite na polovine jer tako zauzimaju manje prostora. Ako ih već sada pripremite podeljene na manje komade, zimi ćete samo izvaditi potrebnu količinu iz zamrzivača i odmah ih koristiti za pripremu poslastica.

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