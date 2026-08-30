U šljivama možete da uživate i u januaru: Zamrznite ih pravilno imaćete najslasnije kolače mesecima
Kada konačno počne sezona šljiva, počinje i planiranje zimnice, a uvek je zgodno odvojiti nešto šljiva umesto da ih sve ubacite u domaći džem i ostaviti ih za kolače i čajeve tokom jeseni.
Kao i u slučaju zaleđivanja ostalih letnjih voćki, najvanije je da ih zamrznete dok su zrele, ali još uvek čvrste, kao i da ih pravilno spakujete kako bi šljive što duže sačuvale kvalitet.
Kako pravilno zamrznuti šljive
1. Za početak izaberite zdrave, zrele šljive, bez udubljenja, oštećenja i znakova kvarenja.
2. Operite ih, dobro osušite, prepolovite i uklonite koštice. Možete ih zamrznuti u polovinama ili isečene na kriške, u zavisnosti od toga za šta planirate da ih koristite.
3. Da bi šljive zadržale boju, odnosno kako ne bi pocrnele, možete ih vrlo kratko poprskati limunovim sokom.
Nemojte odmah staviti veliku količinu šljiva u jednu kesu, jer ćete nakon nekoliko sati dobiti zalepljenu grudvu voća, a potom ćete morati da odmrznete veću količinu odjednom, čak i ako to niste planirali.
Bolje je da poređate polovine ili kriške šljiva u jednom sloju na pleh obložen papirom za pečenje i stavite ih u zamrzivač dok se potpuno ne stegnu. Tek tada ih prebacite u kese ili posude za zamrzavanje i obavezno istisnite što više vazduha.
Obavezno napišite datum zamrzavanja na kesu ili posudu, kako biste znali koliko dugo stoje.
Koliko dugo šljive mogu da budu u zamrzivaču
Ako su pravilno zamrznute, šljive mogu dugo da budu bezbedne za jelo ako se čuvaju na odgovarajućoj temperaturi. Ukus, boja i tekstura će ostati najbolji oko šest meseci, a važno je i da zamrzivač bude na temperaturi oko -18°C ili niže, jer stabilna temperatura pomaže da se očuva kvalitet zamrznute hrane.
Šljive, inačem, možete da zamrznete i cele, ali je praktičnije da ih podelite na polovine jer tako zauzimaju manje prostora. Ako ih već sada pripremite podeljene na manje komade, zimi ćete samo izvaditi potrebnu količinu iz zamrzivača i odmah ih koristiti za pripremu poslastica.
(Kurir.rs/Glossy)
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