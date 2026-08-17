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Postoje festivali na koje se dolazi zbog izvođača. Postoje i oni na koje se dolazi zbog društva, a postoje i događaji, kao što je Brunch u parku, kod kojih razlog za dolazak može biti potpuno drugačiji za svakog posetioca, a sve zbog brojnih mogućnosti koje sam koncept ima da ponudi.

Brunch u parku, koji će 29. i 30. avgusta premijerno biti održan na Donjem gradu Kalemegdana, upravo je zamišljen kao takvo mesto – dva dana tokom kojih se muzika, gastronomija, umetnost, zabava i druženje spajaju u celodnevno iskustvo. Od podneva do kasnih večernjih sati, kroz šest tematskih zona, tri bine i više od deset sati programa dnevno, svako može da pronađe svoj način da provede poslednji avgustovski vikend. Možda je tvoj razlog…porodično druženje u parku? Za roditelje koji žele da provedu kvalitetan dan sa decom, ali i da sami uživaju u festivalskoj atmosferi, tu je My Family zona, koja tokom oba dana od 12 do 17 časova donosi program namenjen najmlađima. Predstave, koncerti, radionice, naučni eksperimenti, mađioničarski trikovi, sport, druženje sa životinjama i kreativne aktivnosti pretvoriće Donji grad u veliku porodičnu igraonicu na otvorenom. Decu očekuju, između ostalog, sportski poligon „Survajzveri“, javni časovi Baletskog studija „Princeza“, Koki retriver i njegovi dresirani prijatelji, rock'n'roll koncert benda „(Ne)normalni“, scenski performans „Stranice u pokretu“ Brodvej centra, Magic Show sa životinjama, „Eksplodirajuća otkrića“ Milana Popovića, , radionice drame i pokreta, svet gmizavaca kroz program Javnog akvarijuma i tropikarijuma, sokolarstvo, face painting, sađenje cveća i oslikavanje, kao i muzičke radionice Škole za rock i pop muziku „Master Blaster“.

A možda je tvoj razlog…dobra live svirka, ali bez obavezne festivalske gužve? Brunch u parku donosi drugačiji način uživanja u koncertima – dnevni ambijent, dovoljno prostora, mogućnost da se sedne, popije piće, razgovara sa društvom i bude blizu bine, bez potrebe da se čitavo veče provede u gužvi. Na glavnoj bini tokom dva dana nastupiće Darko Rundek uz Novosadski Big Bend i dirigenta Ivana Ilića, S.A.R.S., Kanda, Kodža i Nebojša, Zoster, Mostar Sevdah Reunion i Marko Louis – izvođači različitih generacija i senzibiliteta ali zajedničke pozitivne energije koju umeju da prenesu publici. Kanda, Kodža i Nebojša u Beograd dolaze sa više od tri decenije iskustva i novim EP-jem „Što pre“, potvrđujući da i dalje umeju da pomeraju granice sopstvenog zvuka. S.A.R.S. ove godine obeležava dve decenije postojanja, što njihov nastup čini svojevrsnim susretom sa pesmama koje su obeležile čitave generacije.

Posebnu koncertnu atmosferu doneće Darko Rundek uz Novosadski Big Bend, čiji će spoj Rundekovog autorskog izraza i orkestarskog zvuka, pod dirigentskom palicom maestra Ivana Ilića, publici ponuditi sasvim drugačije koncertno iskustvo. Mostar Sevdah Reunion, jedan od najvažnijih world music sastava sa ovih prostora, doneće na Kalemegdan sevdah, balkansku muzičku tradiciju i zvuk koji je bend tokom više od 25 godina predstavio publici širom sveta. Tu su i Zoster, sa svojim prepoznatljivim spojem rocka, reggae-a i alternativnog zvuka, kao i Marko Louis, čiji koncerti spajaju soul, pop, jazz, funk i balkanske muzičke motive. Možda je tvoj razlog…umetnost, kreativnost i dnevne žurke? Art & Mix District spaja street art, domaći dizajn, kreativne radionice, miksologiju i dnevne žurke, a na Vibe Stage-u tokom oba dana nastupaće DJ-evi i kolektivi koji godinama oblikuju beogradsku kulturu dnevnih okupljanja.

Floki & Gox, Hajde Da, DJ Iron, Dj Groowyman, Kaizen i Gužva biće zaduženi za dobru atmosferu na plesnom podijumu, dok će u Art zoni biti moguće oslikavati patike i platna, učestvovati u oslikavanju zajedničkog festivalskog grafita, isprobati tattoo i face painting i upoznati domaće autore. Style District dodatno će okupiti streetwear i dizajnerske brendove, ilustratore i kreativce, dajući posetiocima priliku da otkriju domaće proizvode i njihove autore. Možda je tvoj razlog…druženje sa ekipom uz društvene igre? Za one kojima je najvažnije da se okupe, vide sa starim društvom i provedu ceo dan zajedno, tu je Shade & Social Hub – prostor za odmor, razgovor, fotografisanje, piće, radionice i društvene igre. Mesto za one koji vole da okupe ekipu za kraj leta, ali i za porodice i prijatelje koji žele da dan provedu bez žurbe, uz malo dobre muzike i dovoljno vremena za druženje.

A možda ti je razlog jednostavno…najveći pub na otvorenom sa pogledom na binu? Beer Garden zamišljen je kao veliki pub na otvorenom i jedno od centralnih mesta okupljanja na festivalu. Community stolovi, blizina bine i igre poput stonog fudbala, Giant Jenga, Ring Toss-a i Beer Pong-a stvaraju atmosferu velikog letnjeg okupljanja u koje obećava dobro druženje. Brunch u parku nije zamišljen tako da postoji samo jedan pravi način da se festival doživi. Neko će doći zbog Rundeka, neko zbog S.A.R.S.-a i dve decenije njihovih pesama. Neko zbog sevdaha Mostar Sevdah Reunion-a, neko zbog Zostera, KKN-a ili Marka Louisa. Neko će doći sa decom, neko će okupiti staro društvo, neko će želeti da pleše od podneva, da otkrije novog domaćeg dizajnera, a neko će jednostavno želeti da poslednji vikend avgusta provede u hladu, uz dobro društvo i muziku koja svira u pozadini. Možda je upravo to i najbolji razlog za Brunch u parku – da svako pronađe svoj!