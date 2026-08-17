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Ako želite da sačuvate veš, naročito omiljene komade, i provedete manje vremena uz peglu, isprobajte nekoliko trikova koji se često primenjuju u Japanu. Njihov pristup pranju veša je drugačiji – odeću peru na nižim temperaturama, fleke tretiraju pre pranja i pažljivo je suše.

Manje zaprljan veš, niža temperatura pranja

Nemojte automatski birati program pranja na 40, 60 ili više stepeni. Za svakodnevnu odeću koja nije mnogo zaprljana često je dovoljno pranje na 30 °C, pod uslovom da to dozvoljavaju uputstva na etiketi odeće i pakovanju deterdženta.

Ako koristite deterdžent sa enzimima, proverite preporučenu temperaturu pranja navedenu na pakovanju. Enzimi pomažu u razgradnji određenih vrsta mrlja, ali njihova efikasnost zavisi od sastava proizvoda i temperature vode.

Veš mašina može da vam uveća račun za struju Foto: Shutterstock

Tretirajte fleku pre nego što uključite mašinu

Nemojte očekivati da će program pranja ukloniti baš svaku tvrdokornu mrlju. Tragove masnoće, hrane ili sosa tretirajte pre nego što odeću ubacite u bubanj.

Na zaprljano mesto nanesite odgovarajuće sredstvo za uklanjanje fleka ili malo deterdženta i ostavite da deluje prema uputstvu proizvođača. Pre tretiranja obavezno proverite etiketu odeće, naročito ako je reč o osetljivim materijalima.

Razdvojite osetljive i teške tkanine

Nemojte prati tanke bluze i osetljivu trikotažu zajedno sa teškim farmerkama i drugim grubim komadima odeće ako želite da duže zadrže oblik.

Nemojte ni pretrpavati bubanj. Ostavite dovoljno prostora da se odeća tokom pranja slobodno kreće i da voda i deterdžent ravnomerno dopru do tkanine.

Osetljive stvari stavite u mrežaste vrećice

Donji veš, grudnjake i nežnu trikotažu zaštitite mrežastim vrećicama za pranje. Tako ćete smanjiti zapetljavanje, rastezanje i trenje o druge komade garderobe.

Grudnjake pre pranja zakopčajte, a ako imaju oblikovane korpe, stavite ih u čvršću zaštitnu vrećicu kako biste smanjili rizik od deformisanja.

Donji veš, grudnjake i nežnu trikotažu zaštitite mrežastim vrećicama za pranje Foto: Shutterstock

Birajte sredstvo koje olakšava peglanje

Ako koristite omekšivač, izaberite proizvod koji pomaže u smanjenju gužvanja tkanine. Takvi proizvodi mogu olakšati kasnije peglanje, ali ih uvek dozirajte prema uputstvu proizvođača.

Imajte na umu da omekšivač nije pogodan za sve vrste tekstila, pa pre upotrebe proverite oznake za održavanje na odeći.

Izvadite veš čim se pranje završi

Nemojte satima ostavljati mokru odeću zgužvanu u bubnju. Izvadite je što pre, svaki komad dobro protresite, a zatim rukama poravnajte šavove, kragne, rukave i nogavice.

Dok su vlakna još vlažna, odeća se lakše oblikuje, pa pravilno poravnavanje pre sušenja može znatno da smanji gužvanje.

Sušite odeću tako da vam pegla gotovo ne treba

Košulje i bluze stavite na odgovarajuće vešalice, poravnajte kragne i rukave i ostavite dovoljno prostora između komada kako bi vazduh mogao nesmetano da cirkuliše.

Pantalone pažljivo ispravite pre kačenja, a veće komade nemojte stavljati preblizu jedan drugom. Što se odeća pravilnije osuši, manje ćete morati da je peglate.

Ne morate da promenite sve navike odjednom. Počnite od najjednostavnijih – perite odeću na temperaturi preporučenoj na etiketi, tretirajte fleke pre pranja, nemojte prepunjavati bubanj i izvadite garderobu čim se pranje završi. Male promene mogu da vam uštede vreme i pomognu da odeća duže izgleda uredno.

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Pranje veša