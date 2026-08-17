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Ubodi insekata leti su gotovo neizbežni, a crvenilo, otok i uporan svrab mogu da budu veoma neprijatni. Ako pri ruci nemate odgovarajuću kremu ili mast, pomoć se možda već nalazi u vašoj kuhinji. Reč je o sodi bikarboni, sastojku koji većina koristi za pripremu hrane ili čišćenje doma.

Soda bikarbona može da se koristi kao jednostavan kućni trik za ublažavanje neprijatnosti nakon pojedinih uboda insekata. Potrebno je samo pomešati je sa malo vode i napraviti gustu pastu koja se nanosi direktno na kožu.

soda bikarbona Foto: Shutterstock

Kako se pravi pasta od sode bikarbone

U jednu kašičicu vode dodajte dovoljno sode bikarbone da dobijete gustu smesu. Pastu nanesite na mesto uboda, ostavite oko deset minuta, a zatim isperite vodom.

Ovaj postupak se najčešće koristi nakon uboda komaraca, kada može da pomogne kod svraba i iritacije kože. Soda bikarbona se pominje i kao kućni preparat nakon uboda pčele, ali ne predstavlja zamenu za odgovarajuću medicinsku pomoć kada je ona potrebna.

Važno je i pratiti reakciju kože. Ukoliko nakon nanošenja paste osetite jače peckanje ili primetite dodatnu iritaciju, odmah je isperite i nemojte je ponovo nanositi.

Foto: Profimedia

Kada kućni trik nije dovoljan

Poseban oprez potreban je kod uboda ose ili stršljena, kao i kod osoba koje su ranije imale ozbiljne alergijske reakcije na ubode insekata.

Ukoliko se nakon uboda pojave otežano disanje, vrtoglavica, naglo ili izraženo oticanje, kao i drugi ozbiljni simptomi, potrebno je odmah potražiti medicinsku pomoć. U takvim situacijama kućni preparati poput paste od sode bikarbone nisu odgovarajuća zamena za lečenje.

(Kurir.rs/ Blic)