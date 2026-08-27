Tradicionalna čorba po receptu monaha sa Svete Gore: Jednostavan posni recept koji svako može da napravi
Za dobar obrok nisu uvek potrebni ni dugačak spisak namirnica ni sati provedeni kraj šporeta. U manastirskoj kuhinji upravo se jednostavnost često smatra najvećom prednošću, a jedan od takvih recepata stiže sa Hilandara.
Ova lagana krem čorba priprema se od povrća koje gotovo svako ima u kući. Topla je, zasitna i nežnog ukusa, pa može da posluži kao lagan ručak ili uvod u glavni obrok. Posebno je praktična tokom posta jer se osnovna verzija sprema bez namirnica životinjskog porekla.
Potrebni sastojci
- 1 manji crni luk
- 1 šargarepa
- 1 tikvica
- 1 krompir
- malo maslinovog ulja
- voda
- so
- biber
Kako se priprema
- Crni luk sitno iseckajte, a šargarepu očistite i usitnite. U šerpi zagrejte malo maslinovog ulja, pa povrće kratko prodinstajte dok luk ne omekša.
- Dodajte isečenu tikvicu i nastavite sa dinstanjem još nekoliko minuta. Potom nalijte dovoljno vode da prekrije povrće i ubacite krompir isečen na manje kocke.
- Čorbu kuvajte na umerenoj vatri sve dok krompir, šargarepa i tikvica ne postanu potpuno mekani.
- Kada je povrće skuvano, sklonite šerpu sa šporeta i sve izmiksajte štapnim mikserom dok ne dobijete glatku, gustu i kremastu teksturu. Na kraju dodajte so i biber prema ukusu.
Može i bogatija verzija
Osnovni recept dovoljan je sam po sebi, ali se ukus lako može prilagoditi. Ukoliko ne postite, možete dodati malo neutralne pavlake za kuvanje i tako čorbu učiniti još kremastijom.
Za posnu varijantu može se koristiti mala količina biljnog mleka, mada dodatak nije neophodan. Upravo jednostavna kombinacija povrća čini ovo jelo laganim i prijatnim.
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