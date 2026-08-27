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Za dobar obrok nisu uvek potrebni ni dugačak spisak namirnica ni sati provedeni kraj šporeta. U manastirskoj kuhinji upravo se jednostavnost često smatra najvećom prednošću, a jedan od takvih recepata stiže sa Hilandara.

Ova lagana krem čorba priprema se od povrća koje gotovo svako ima u kući. Topla je, zasitna i nežnog ukusa, pa može da posluži kao lagan ručak ili uvod u glavni obrok. Posebno je praktična tokom posta jer se osnovna verzija sprema bez namirnica životinjskog porekla.

Nutricionistkinja Sandra Milošević o namirnicama tokom posta Foto: Meeko Media / Alamy / Profimedia

Potrebni sastojci 1 manji crni luk

1 šargarepa

1 tikvica

1 krompir

malo maslinovog ulja

voda

so

biber Kako se priprema Crni luk sitno iseckajte, a šargarepu očistite i usitnite. U šerpi zagrejte malo maslinovog ulja, pa povrće kratko prodinstajte dok luk ne omekša. Dodajte isečenu tikvicu i nastavite sa dinstanjem još nekoliko minuta. Potom nalijte dovoljno vode da prekrije povrće i ubacite krompir isečen na manje kocke. Čorbu kuvajte na umerenoj vatri sve dok krompir, šargarepa i tikvica ne postanu potpuno mekani. Kada je povrće skuvano, sklonite šerpu sa šporeta i sve izmiksajte štapnim mikserom dok ne dobijete glatku, gustu i kremastu teksturu. Na kraju dodajte so i biber prema ukusu. Može i bogatija verzija

Foto: Natalie Hanin / Panthermedia / Profimedia

Osnovni recept dovoljan je sam po sebi, ali se ukus lako može prilagoditi. Ukoliko ne postite, možete dodati malo neutralne pavlake za kuvanje i tako čorbu učiniti još kremastijom.

Za posnu varijantu može se koristiti mala količina biljnog mleka, mada dodatak nije neophodan. Upravo jednostavna kombinacija povrća čini ovo jelo laganim i prijatnim.

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