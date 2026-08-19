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Tokom vrelih letnjih dana nekoliko kockica leda može običnu čašu vode ili soka da pretvori u pravo osveženje. Ali ponekad već prvi gutljaj donese neprijatno iznenađenje - led ima čudan ukus ili miris koji podseća na hranu iz frižidera.

Prva pomisao obično je da nešto nije u redu sa vodom od koje je napravljen. Međutim, problem se često krije na sasvim drugom mestu - u samom zamrzivaču.

Led može da "pokupi" mirise hrane

Led tokom stajanja može da apsorbuje mirise iz okruženja. Problem je naročito izražen kada se u frižideru ili zamrzivaču nalazi hrana koja nije dobro zatvorena.

Namirnice intenzivnog mirisa, poput ribe, sireva, luka ili određenih gotovih jela, oslobađaju molekule mirisa koje mogu da cirkulišu kroz uređaj.

Kod mnogih kombinovanih frižidera vazduh cirkuliše između različitih delova uređaja. Zbog toga miris hrane ne mora nužno da dolazi samo iz namirnice koja se nalazi neposredno pored posude za led.

Rezultat može biti led koji izgleda potpuno normalno, ali piću daje neprijatan miris i ukus.

Led iz friza ponekad ima miris i ukus hrane Foto: Dzmitry Kliapitski / Alamy / Profimedia

Šta uraditi sa ledom koji već ima čudan ukus

Ako su kockice već poprimile miris hrane, najjednostavnije je da ih bacite i napravite novu količinu. Samo dodavanje svežeg leda preko starog neće rešiti uzrok problema.

Posudu ili kalup za led operite toplom vodom i deterdžentom, a zatim dobro isperite.

Dobro je proveriti i sam zamrzivač. Prosuta hrana, otvorena ambalaža ili ostaci koji su dugo stajali mogu biti izvor neprijatnog mirisa.

Unutrašnjost uređaja može se očistiti prema uputstvu proizvođača, uz posebno obraćanje pažnje na police, fioke i mesta na kojima su se eventualno zadržali ostaci hrane.

Jedna navika može da spreči problem

Najvažnije je pravilno čuvanje namirnica. Hranu jakog mirisa trebalo bi držati u dobro zatvorenim posudama ili odgovarajućoj ambalaži.

Postoji jednostavan trik i za sam led.

Ako koristite klasične otvorene kalupe, nakon što se kockice potpuno zalede možete ih izvaditi i prebaciti u kesu ili posudu koja se dobro zatvara. Tako će biti manje izložene vazduhu i mirisima iz zamrzivača.

Ovaj način je praktičan i ako tokom leta želite unapred da napravite veću količinu leda.

Led Foto: Olga Vorobeva / Alamy / Profimedia

Ni led ne bi trebalo čuvati beskonačno

Čak i kada je zamrzivač uredan, led koji veoma dugo stoji može postepeno da izgubi svež ukus. Zato je bolje povremeno napraviti novu količinu nego mesecima čuvati iste kockice.

Za neutralisanje neprijatnih mirisa često se koristi i otvorena posuda sa sodom bikarbonom, koja može da pomogne u apsorbovanju određenih mirisa u frižideru. Ipak, ona nije zamena za redovno čišćenje i pravilno zatvaranje hrane.

Ako, međutim, i potpuno svež led napravljen u čistom kalupu i zamrzivaču odmah ima neobičan ukus, onda vredi proveriti samu vodu, kao i filter za vodu kod frižidera koji imaju automatski ledomat.

U velikom broju slučajeva rešenje je mnogo jednostavnije - bacite stari led, očistite kalup i zamrzivač i dobro zatvorite namirnice. Sledeća tura kockica trebalo bi da bude bez mirisa hrane koji nikako ne želite u čaši.

(Kurir.rs/Blic)

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