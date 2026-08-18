Ebi Velman organizovala zabavu povodom razvoda sa tablom na kojoj je napisala 10 najgorih stvari iz braka

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Jedna žena iz Čikaga odlučila je da kraj svog braka ne obeleži tugom, već zabavom koja je vrlo brzo privukla pažnju miliona ljudi na društvenim mrežama. Ebi Velman, koja kreira sadržaj za internet, organizovala je proslavu nakon završetka razvoda, a gostima je pripremila i detalj koji niko nije očekivao.

Na šanku je postavila tablu sa spiskom deset najgorih stvari koje je njen bivši suprug uradio tokom njihovog braka. Dovoljno je bilo snimiti reakcije prijatelja dok čitaju napisano, pa da video postane viralan.

Velman je razvod opisala kao dug i emocionalno iscrpljujuć proces, pa je nakon što je sve konačno završeno želela da taj trenutak obeleži na svoj način.

Tema inspirisana filmom

Ideju za proslavu pronašla je u poznatom filmu „10 razloga zašto te mrzim“, a upravo po tom principu osmislila je i centralni detalj večeri.

– Tabla je nastala dok sam osmišljavala temu zabave. Odlučila sam se za „10 razloga zašto te mrzim“, prema filmu. Samo je nekoliko mojih prijatelja znalo šta se zaista događalo i želela sam da svi konačno budu upućeni – ispričala je za „The Post“.

Na jednominutnom snimku vide se gosti koji jedan po jedan prilaze tabli, čitaju ono što je napisano, a zatim reaguju šokom, nevericom i zaprepašćenjem.

Velman je objasnila da joj je posebno značilo to što je prijatelji tokom razvoda nisu pritiskali pitanjima niti tražili detaljna objašnjenja.

– Zaista cenim svoje prijatelje jer me tokom razvoda nikada nisu ispitivali o tome šta se događa. Ipak, više nisam želela da izbegavam tu temu. Kada je razvod konačno zvanično završen i svi su saznali istinu, osećala sam se oslobođeno – rekla je.

Milioni pokušavali da pročitaju spisak

Snimak je ubrzo počeo da se širi TikTokom i prikupio više od 30 miliona pregleda, kao i desetine hiljada komentara.

Međutim, korisnike nije toliko zanimalo samo slavlje koliko sadržaj misteriozne table.

Pošto se tekst na snimku ne vidi dovoljno jasno, mnogi su pokušavali da zaustave video, zumiraju kadar i odgonetnu šta je Ebi napisala o bivšem suprugu.

„Užasno me zanima šta piše. Ne mogu da podnesem da ne znam“, napisao je jedan od korisnika.

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