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Kako temperature padaju, sve češće iz ormara vadimo jastuke, jorgane i ćebad koje nismo koristili mesecima. Međutim, većina žena tada nailazi na isti problem – ustajao miris, prašina i grinje koje su se nakupile tokom leta.

Da biste obezbedili zdrav san, a da vam posteljina uvek miriše kao da je tek oprana, važno je pravilno i na vreme očistiti sve komade koje ćete koristiti tokom jeseni i zime. Dobra vest je da to možete uraditi kod kuće, bez skupih preparata i hemije, uz nekoliko jednostavnih trikova koje su koristile i naše bake.

Pranje jastuka, jorgana i ćebadi bez hemije:

Pranje jastuka

Perite ih u mašini na programu za osetljivo, sa dve kašike sode bikarbone i pola čaše alkoholnog sirćeta – ova kombinacija uklanja grinje i neutralizuje sve mirise.

Stavite i dve teniske loptice u bubanj – one će sprečiti da se jastuk slepi i biće ponovo mekan.

Sušenje jastuka Foto: makklyu / Alamy / Profimedia

Jorgan

Ako imate veš mašinu velikog kapaciteta, operite ih na niskoj temperaturi sa blagim deterdžentom i dodajte kašiku sode bikarbone.

Za jorgane koje ne mogu u mašinu, dovoljno je da ih iznesete na sunce ili mraz – i visoka i niska temperatura ubijaju grinje i osvežavaju vlakna.

Prirodni osveživač

Nakon pranja, u frižideru preko noći držite limun i sodu bikarbonu u posudi – time se eliminišu mirisi iz kuće dok se posteljina suši.

U ormar stavite platnene vrećice sa lavandom ili listićima lovora – sprečavaju vlagu, a posteljina dugo miriše sveže.

(Kurir.rs/SrbijaDanas)

VIDEO: Pranje veša