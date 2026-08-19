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Punjene paprike su jedno od onih jela koje skoro svaka kuća sprema na svoj način. Neko ih kuva na šporetu, neko ih zapeče u rerni, neko ne odstupa od klasičnog fila sa mesom i pirinčem, dok ih drugi radije pripremaju posne.

I vrsta paprike može da promeni ukus jela. Punjene paprike šilje iz rerne nakon pečenja postaju mekane, dobijaju izraženiju aromu i lepo upijaju sokove iz nadeva.

Ipak, bez obzira na to koji recept koristite, postoji čak i verzija punjenih paprika bez pirinča, jedna sitnica može da napravi veliku razliku. Meni ju je pokazala svekrva i od tada je primenjujem i kada pravim mrsne i kada spremam posne punjene šilje paprike.

Caka nije u posebnom sastojku niti u nadevu. Sve se svodi na ono što uradite sa paprikom neposredno pre nego što je stavite u rernu.

Punjene paprike šilje iz rerne

Kada napunite paprike nadevom, nemojte ih odmah stavljati u rernu. Na njihovom užem, šiljatom kraju napravite sasvim mali rez ili otvor.

Otvor ne treba da bude veliki, jer ne želite da fil ispada iz paprike. Dovoljno je napraviti mali prorez kroz koji tokom pečenja može da prođe deo tečnosti.

Paprike potom poređajte u posudu za pečenje i sipajte malo vode na dno. Kako se voda u rerni zagreva, stvara se para, dok tečnost i sokovi koji se skupljaju u posudi dolaze i do otvora napravljenog na šiljatom delu paprike.

Tako paprika tokom pečenja ne dobija vlagu samo spolja. Deo tečnosti prodire i kroz mali otvor, pa paprika ravnomernije omekšava, dok nadev ostaje sočniji.

punjene paprike Foto: Andrey Starostin / Alamy / Profimedia

Upravo je to svekrvin trik zbog kojeg pečene punjene paprike ne budu suve, naročito kada se pripremaju u rerni duže vreme.

Trik funkcioniše i za mrsne i za posne punjene paprike

Prednost ovog načina pripreme je što ne morate da ga prilagođavate vrsti nadeva.

Ako pravite klasične punjene paprike sa mlevenim mesom i pirinčem, dodatna vlaga pomaže da se fil tokom pečenja ne isuši. Pirinač upija dosta tečnosti, pa je ovaj mali trik posebno koristan kada želite mekan i sočan nadev.

Kod posnih punjenih paprika sa pirinčem, povrćem, lukom ili pečurkama može biti još korisniji. Posni nadev obično ima manje masnoće, zbog čega tokom dužeg pečenja može lakše da postane suv.

Ipak, sa vodom ne treba preterivati.

Na dno posude sipajte tek toliko da ga voda prekrije, odnosno približno pola centimetra do jednog centimetra. Paprike ne treba da plivaju u tečnosti niti da budu potopljene. Cilj je da se u rerni peku i lagano pare, a ne da se kuvaju u vodi.

Savet za još ukusniji sos

Umesto obične vode možete napraviti i jednostavnu tečnost koja će tokom pečenja pokupiti ukus paprika i nadeva.

U vodu dodajte malo paradajz soka ili paradajz-pirea razblaženog vodom. Dok se paprike budu pekle, na dnu posude napraviće se ukusan sos koji možete poslužiti zajedno sa njima.

Nemojte sipati previše paradajza – dovoljno je da voda dobije ukus i blagu gustinu, a da paprike i dalje mogu lepo da se zapeku.

Punjene paprike nemojte prepuniti

Još jedna greška lako pokvari rezultat: previše nadeva.

Punjene paprike Foto: Shutterstock

Pirinač tokom termičke obrade nabubri i zauzima više prostora nego kada njime punite paprike. Zato fil nemojte nabijati niti papriku puniti sasvim do kraja. Ostavite malo mesta kako bi pirinač mogao da nabubri, a da paprika ne pukne tokom pečenja.

Kada sve paprike poređate u posudu, možete ih premazati sa malo ulja ako spremate posnu verziju. Kod mrsnih punjenih paprika možete dodati malo masnoće ili pripremljenog sosa.

Posudu zatim pokrijte poklopcem ili aluminijumskom folijom i stavite u prethodno zagrejanu rernu. Poklopac ili foliju skinite pred kraj pečenja i ostavite paprike još malo otkrivene.

Tako će ostati mekane i sočne iznutra, dok će spolja dobiti onu blago zapečenu površinu zbog koje su punjene paprike iz rerne posebno ukusne.

Mali otvor na šiljatom kraju možda deluje kao nevažan detalj, ali upravo takve sitnice često naprave razliku između suvog nadeva i sočnih, mekanih punjenih paprika iz rerne.

(Kurir.rs/Žena)

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