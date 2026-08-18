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Na plaži obično samo pokvasimo kosu i nastavimo dalje, ne razmišljajući mnogo o tome. Međutim, najveća šteta često ne nastaje zbog samog mora, već zbog navika koje ponavljamo tokom i posle kupanja.

Oštećenje se ne vidi odmah, već se nakuplja iz dana u dan. Rezultat može biti suva, lomljiva, beživotna kosa bez sjaja, koja izgleda kao da joj je preko leta bilo potrebno mnogo više nege.

Ne ostavljajte slanu vodu u kosi

Jedna od najčešćih grešaka jeste da nakon izlaska iz mora ne isperemo kosu običnom vodom.

Kada se slana voda osuši na kosi pod sunčevim zracima, so ostaje na vlasima i može doprineti njihovom isušivanju i mehaničkom oštećenju. Zato je dobro da kosu što pre isperete čistom vodom.

Ne češljajte mokru kosu odmah posle kupanja

Mokra kosa je osetljivija i lakše se lomi nego suva. Ako je odmah nakon kupanja češljate, posebno dok je još puna soli i izložena toploti, povećavate mogućnost pucanja vlasi.

Umesto četke, bolje je koristiti prste ili češalj sa širokim zupcima, a kosu prethodno nežno prosušiti peškirom.

Ne češljajte kosu odmah nakon kupanja Foto: Shutterstock

Mokra kosa i sunce nisu dobra kombinacija

Sunce i slana voda mogu dodatno isušiti i oslabiti kosu. UV zraci mogu oštetiti keratin, protein koji čini osnovu dlake, dok izloženost soli, toploti i vetru dodatno doprinosi njenom isušivanju.

Šešir ili lagana marama jednostavan su način da kosu zaštitite od direktnog sunca.

Ne preskačite masku za kosu na odmoru

Tokom letovanja lako je zaboraviti na uobičajenu rutinu nege. Međutim, kada je kosa svakodnevno izložena soli, suncu i vetru, dubinska nega može biti posebno korisna.

Hranljiva maska jednom nedeljno može pomoći da kosa zadrži vlagu i elastičnost.

Morska voda uništava kosu Foto: Profimedia

Ne vezujte mokru kosu u čvrst rep

Brzo vezivanje mokre kose u rep deluje bezazleno, ali gumica može dodatno opteretiti već oslabljene vlasi.Ako morate da vežete kosu, sačekajte da se bar delimično osuši i koristite mekanu tekstilnu gumicu bez metalnih delova.

Na kraju, problem tokom leta nije nužno samo more, već kombinacija soli, sunca, vetra i svakodnevnih navika. Uz nekoliko jednostavnih promena, kosu možete zaštititi od nepotrebnog isušivanja i lomljenja.

VIDEO: Nega kose