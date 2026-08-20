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Žena koja je preživela stravičnu infekciju bakterijom koja jede meso, a zbog koje je izgubila veliki deo noge, sada upozorava druge na opasnosti kupanja čak i s najmanjim otvorenim ranama.

Žanvijev Galager iz Pensakole na Floridi proživela je noćnu moru nakon što se u julu 2025. godine zarazila tokom porodičnog izleta brodom. Ušla je u vodu s, kako se činilo, bezazlenom posekotinom na nozi, ne sluteći da će taj trenutak zauvek promeniti njen život. Samo nekoliko dana kasnije, njeno stanje se dramatično pogoršalo.

"Hitno su me odveli na operaciju, gde je moje telo počelo da otkazuje. Svaki organ u mom telu počeo je da zastaje. Dobila sam sepsu. Bila sam intubirana šest dana i zamalo sam izgubila život", ispričala je Galager za Fox 35 u avgustu 2026. godine, deleći svoje iskustvo kako bi upozorila javnost.

Nakon što su lekari uspeli da je stabilizuju, suočila se s razornim posledicama infekcije. Bakterija je uzrokovala nekrozu, odnosno odumiranje tkiva,što je zahtevalo hitno hirurško uklanjanje kako bi joj se spasio život.

"Probudila sam se i velikog dela moje noge ispod kolena više nije bilo", prisetila se šokantnog trenutka. Trauma koju je proživela ostavila je trajne fizičke i emocionalne ožiljke. "Ovo će vam preokrenuti život naglavačke. Izgubila sam toliko mnogo leve noge ispod kolena, neverovatna je količina traume kroz koju sam prošla", izjavila je za KKTV. Njeno upozorenje je jasno: dan na plaži ili u moru "jednostavno nije vredan" takvog rizika, pogotovo ako na telu postoji bilo kakva, pa i najmanja, povreda kože.

Priča Žanvijev Galager nije jedini slučaj, već deo zabrinjavajućeg trenda. Njeno svjedočenje dolazi u trenutku kada zdravstvene vlasti na Floridi beleže porast infekcija bakterijom Vibrio vulnificus. Prema podacima Ministarstva zdravstva Floride, samo ove godine zabeleženo je 15 slučajeva zaraze. Nažalost, dve infekcije su imale smrtni ishod. Ovi tragični događaji služe kao podsetnik na ozbiljnost pretnje koja vreba u toplim obalskim vodama, naročito tokom letnjih meseci, te naglašavaju potrebu za izuzetnim oprezom.

Foto: Printscreen/ YouTube/ FOX 35 Orlando

Bakterija Vibrio vulnificus prirodno obitava u toplim, poluslanim i slanim obalnim vodama, a njen rast podstiču visoke temperature mora. Iako je ova bakterija jedan od poznatijih uzročnika, važno je napomenuti da nekrotizirajući fasciitis, kako se stručno naziva infekcija koja "jede meso", može uzrokovati više vrsta bakterija, uključujući i bakteriju iz grupe A Streptococcus. Prema Centrima za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), većina ljudi zarazi se Vibrio vulnificusom konzumacijom sirovih ili nedovoljno termički obrađenih morskih plodova, pogotovo školjki, jer bakterija može da se "koncentriše" unutar školjke.

Međutim, kako pokazuje slučaj Žanvijev Galager, ona može da uzrokuje i tešku infekciju ako uđe u telo kroz otvorenu ranu. To uključuje ne samo posekotine i ogrebotine, već i sveže tetovaže, pirsinge, pa čak i ubode insekata koji su raskrvareni češanjem. Osobe s oslabljenim imunološkim sistemom, bolestima jetre, rakom ili dijabetesom imaju znatno veći rizik od razvoja teških oblika infekcije.

Foto: Printscreen/ YouTube/ FOX 35 Orlando

Simptomi i stravične posledice

Infekcija ovom vrstom bakterija može da započne simptomima sličnim gripu, kao što su groznica, povraćanje, grčevi u stomaku i proliv. Međutim, ubrzo se javlja ključni simptom: jak bol koji se čini nesrazmernim veličini ili izgledu rane, praćen crvenilom i oticanjem kože. Upravo taj nesrazmerni bol često je prvi znak da se ne radi o običnoj infekciji. Ono što je ovoj bolesti donelo ozloglašeni nadimak "bakterija koja jede meso" jeste njena sposobnost da uzrokuje nekrotizirajući fasciitis, retku, ali izuzetno opasnu infekciju koja se širi munjevitom brzinom i uništava meko tkivo, uključujući mišiće, nerve i krvne sudove. Ako se ne leči brzo, može da bude smrtonosna unutar 48 sati.

Koža oko rane kroz koju je bakterija ušla u telo počinje da odumire, a jedini način zaustavljanja širenja infekcije je hitno hirurško uklanjanje zaraženog tkiva, što često dovodi do trajnog invaliditeta i amputacija. Galager stoga upućuje vrlo konkretan savet: "Ako imate bilo kakve otvorene posekotine, čak i otvorene ujede komaraca koje ste počešali, nemojte da ulazite u vodu. Nemojte se brijati noć pre odlaska na kupanje. Bilo šta može da bude ulazna tačka. Stvar je vrlo ozbiljna i možete da se zarazite. Ne rizikujte svoj život." Stručnjaci se slažu i savetuju da se sve rane, ako je ulazak u vodu neizbežan, u potpunosti prekriju vodootpornim flasterom, prenosi Večernji.hr.

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