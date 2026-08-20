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Najviše volimo da kupimo veliku, sočnu lubenicu, verujući da je u nju stalo celo leto, da je slatka kao med i da ćemo je smazati bez problema. Ipak, najčešće ne uspemo da je pojedemo odjednom – isečemo nekoliko kriški, a ostatak završi u frižideru.

Pritom smo uvereni da će lubenica u frižideru bez problema sačekati nekoliko dana. Ipak, kada jednom presečete koru, njena sočna unutrašnjost postaje mnogo osetljivija i podložnija kvarenju. Zato načetu lubenicu ne bi trebalo predugo čuvati, čak ni ako vam na prvi pogled deluje sasvim sveže i dobro.

Isečenu lubenicu pojedite u roku od dva dana

Isečenu lubenicu čuvajte u frižideru, na temperaturi od približno 2 do 5 °C, a najbolje je da je pojedete u roku od dva dana.

Kako vreme prolazi, meso lubenice gubi sočnost i čvrstinu, a menjaju se i njen ukus i aroma. Istovremeno, povećava se mogućnost razvoja mikroorganizama, pa se nemojte oslanjati samo na izgled i miris kao pokazatelje da je lubenica i dalje bezbedna za jelo.

Ako znate da ostatak nećete pojesti na vreme, iskoristite ga što pre za smuti, voćni sladoled ili neki hladan letnji desert.

Ako imate višak lubenice, napravite sladoled Foto: ihar leichonak / Alamy / Profimedia

Ne ostavljajte isečenu lubenicu satima na stolu

Čim završite sa sečenjem i serviranjem, ostatak lubenice stavite u frižider. Isečenu lubenicu nemojte ostavljati na sobnoj temperaturi "za kasnije", naročito tokom vrelih letnjih dana.

Posebno obratite pažnju na lubenicu koja je duže stajala na stolu tokom ručka, roštilja ili zabave na otvorenom. Visoke temperature pogoduju razmnožavanju bakterija, pa je u takvim situacijama bolje ne rizikovati i ne vraćati je u frižider za kasnije.

Zaštitite presečenu polovinu lubenice

Ako vam je ostala polovina lubenice, dobro zaštitite presečenu površinu pre nego što je stavite u frižider. Najbolje je da je stavite u odgovarajuću posudu sa poklopcem ili da presečeni deo dobro prekrijete folijom namenjenom za čuvanje hrane.

Na taj način ćete sprečiti isušivanje i sačuvati svežinu, ali i smanjiti mogućnost da lubenica poprimi mirise drugih namirnica iz frižidera.

Lubenicu uvijte u foliju ili stavite u kutiju sa poklopcem Foto: nito / Alamy / Profimedia

Takođe, nemojte je držati neposredno uz namirnice intenzivnog mirisa, poput ribe, dimljenog mesa, jakih sireva, crnog ili belog luka.

Komade lubenice stavite u zatvorenu posudu

Ako ste celu lubenicu već isekli na kriške ili kockice, prebacite ih u čistu posudu sa poklopcem i odmah stavite u frižider.

Koristite čist nož i čistu dasku za sečenje, a pre nego što presečete lubenicu, dobro operite i njenu koru. Nož prolazi kroz koru do jestivog dela, pa mikroorganizmi sa spoljne površine na taj način mogu dospeti na meso lubenice.

Sumnjivu lubenicu bacite bez razmišljanja

Ako primetite neprijatan ili kiselkast miris, sluzavu površinu, neuobičajeno mekanu teksturu ili bilo koji drugi znak kvarenja, lubenicu bacite. Nemojte samo odstraniti deo koji vam deluje sumnjivo i pojesti ostatak.

Najjednostavnije pravilo za leto zato glasi: isečenu lubenicu odmah stavite u frižider i pojedite je što pre, idealno u roku od dva dana. Tako ćete u njenom ukusu uživati dok je još sveža, sočna i ukusna.

(Kurir.rs/Žena)

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