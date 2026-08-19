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Pranje podova mnogima je jedan od najdosadnijih kućnih poslova. Nije dovoljno samo ukloniti prljavštinu, svi želimo da podovi budu blistavo čisti, a da prostorija posle čišćenja prijatno miriše.

Zato sam, tražeći jednostavniji način da osvežim dom, pitala sobarice u luksuznom hotelu imaju li neki trik za pranje podova. Njihov odgovor me je iznenadio: umesto da koriste samo jaka mirisna sredstva, preporučile su mi da probam čaj od pelina.

U početku mi je ideja zvučala neobično. Pelin ima vrlo specifičan miris, intenzivan, biljni i pomalo gorak. Međutim, kada se koristi u maloj količini, njegov miris može podsetiti na letnju baštu, sveže pokošenu travu i bilje.

Pelin Foto: Profimedia

Kako se pravi odvar od pelina za pranje podova?

Ako želite da isprobate ovaj trik, potrebno vam je samo nekoliko sastojaka:

- 40 g suvog pelina

- 1 litar hladne vode

Priprema:

Suvi pelin stavite u šerpu sa debljim dnom. Prelijte ga litrom hladne vode. Zagrejte do ključanja, a zatim kuvajte na tihoj vatri oko 20 minuta. Dobijeni odvar dobro procedite kroz gazu ili veoma fino sito. Oko jednu čašu odvara sipajte u kantu vode i tom mešavinom prebrišite podove. Važno je da se odvar dobro procedi kako sitni delovi biljke ne bi ostali na podu ili dospeli u spojeve laminata i parketa.

Zašto je važno prvo očistiti tvrdokorne fleke?

Ako na podu imate stare, masne ili lepljive mrlje, nemojte očekivati da će ih odvar od pelina sam ukloniti. Najpre ih očistite sunđerom i odgovarajućim sredstvom, a tek potom prebrišite ceo pod vodom sa dodatkom odvara. Tako ćete dobiti čistiju površinu, dok će biljni miris ostati kao završni efekat.

Foto: Nikolaenko Viacheslav / Alamy / Profimedia

Miris pelina nije za svakoga

Iako je pelin prirodan sastojak, njegov miris je veoma specifičan i intenzivan. Nekome može biti prijatan, dok drugima može smetati. ko imate alergije ili astmu, budite posebno oprezni i bolje je da ovaj trik preskočite ukoliko znate da vam mirisi biljaka izazivaju tegobe. Ako ipak želite da probate, najpre napravite malu količinu i proverite kako reagujete. Dodatni oprez potreban je ako imate malu decu ili kućne ljubimce koji su osetljivi na jake mirise. U tom slučaju koristite blažu koncentraciju ili odustanite od ove metode.

Pre nego što bilo kakav biljni odvar koristite na parketu ili laminatu, proverite preporuke proizvođača. Osetljive podne obloge ne podnose uvek velike količine vode. Ako vam prija miris pelina, ovaj jednostavan trik može biti zanimljiva alternativa klasičnim mirisnim sredstvima, posebno ako želite da posle čišćenja u domu ostane diskretan, biljni miris koji podseća na leto.

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