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Avgust je idealan trenutak za planiranje prolećne cvetne bašte. Pravilnim izborom lukovica i ukrasnih biljaka možete obezbediti da se već u aprilu cvetna gredica ispuni bojama i mirisima.

Sadnja u ovom periodu omogućava biljkama da pre zime razviju snažan korenov sistem. Kada dođe proleće, one mogu brzo da krenu sa rastom i cvetanjem.

Evo 7 biljaka koje vredi posaditi u avgustu ako želite lepu cvetnu gredicu na samom početku proleća.

1. Lale

Lale su jedno od najomiljenijih prolećnih cveća. Za sadnju je važno pripremiti sunčano mesto sa rastresitim i dobro dreniranim zemljištem.

Lale Foto: Alexandra Glen / Alamy / Profimedia

U zavisnosti od klime, sadnja lukovica najčešće se obavlja nešto kasnije, tokom jeseni, pa avgust možete iskoristiti za pripremu zemljišta i nabavku sadnog materijala.

Kada se pravilno posade, lukovice razvijaju koren pre dolaska hladnijeg vremena, a u proleće nagrađuju baštovana krupnim i upečatljivim cvetovima.

2. Narcisi

Narcisi su odličan izbor za baštovane koji žele biljke koje ne zahtevaju mnogo nege. Na istom mestu mogu ostati godinama, a dobro podnose i niske temperature.

Beli narcisi u cvatu u prolećnoj bašti sa zelenim lišćem Foto: Zoonar/Peter Himmelhuber, Zoonar GmbH / Alamy / Profimedia

Njihovi žuti, beli i kremasti cvetovi jedan su od prvih znakova da je proleće stiglo. Posebno lepo izgledaju kada se posade u većim grupama.

3. Krokusi

Krokusi spadaju među najranije prolećne cvetnice. Ponekad se pojave čak i dok se sneg još nije potpuno otopio.

Nisu zahtevni i mogu se posaditi u cvetne gredice, kamenjare, travnjake ili ispod drveća. Njihovi nežni cvetovi unose prve jake boje u baštu posle zime.

4. MuskarI

MuskarI, poznat i kao grožđasti zumbul, prepoznatljiv je po sitnim plavim cvetovima koji formiraju guste cvasti.

Odlično se kombinuje sa lalama i narcisima. Ako se posadi u većim grupama, može stvoriti veoma efektne plave površine u prolećnoj bašti.

5. Zumbuli

Ako želite da bašta, pored boja, bude ispunjena i prijatnim mirisom, zumbuli su odličan izbor.

Ove lukovičaste biljke vole sunčana mesta i zemljište u kojem se voda ne zadržava. Prekomerna vlaga može dovesti do truljenja lukovica, pa je dobra drenaža veoma važna.

U proleće zumbuli mogu postati jedan od najupadljivijih delova cvetne gredice.

6. Skilije

Sitne plave skilije često se povezuju sa prvim danima proleća. Lako se prilagođavaju različitim uslovima i dobro podnose zimovanje.

Posebno lepo izgledaju u prirodnijim zasadima, ispod drveća, pored žbunja ili na ivici travnjaka. Kada se dobro prime, mogu se vremenom same širiti i formirati sve gušće grupe.

7. Fritilarije

Fritilarije su izbor za one koji žele nešto neobično. Njihovi specifični cvetovi odmah privlače pažnju i mogu postati glavni ukras prolećne cvetne gredice.

Osim dekorativne vrednosti, neki baštovani ih sade i zbog specifičnog mirisa, za koji se tradicionalno veruje da može odvraćati određene štetočine.

Saveti za sadnju

Pre sadnje dobro prekopajte zemljište i uklonite korov i ostatke starih biljaka. Ako je zemlja siromašna, možete dodati kompost ili dobro zreo humus.

Birajte zdrave lukovice bez buđi, truleži i vidljivih oštećenja. Dubina sadnje zavisi od konkretne vrste i veličine lukovice, pa je najbolje pridržavati se uputstva proizvođača.

Posle sadnje zemlju umereno zalijte. Sa dodatnim zalivanjem nemojte preterivati, naročito ako je zemljište već vlažno.

Krokusi mogu otvoriti sezonu cvetanja, zatim slede skilije i muskarI, a posle njih narcisi, zumbuli i lale. Na taj način cvetna gredica ne ostaje bez boja nakon što jedna vrsta precveta.

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