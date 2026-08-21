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Miris tek pečenog kolača sa šljivama mnoge vraća u detinjstvo, za porodični sto i u kuhinju u kojoj su se sastojci merili malim šoljicama za kafu. Upravo takav je i ovaj starinski recept – jednostavan, pouzdan i bez komplikovanih koraka.

Mekano testo sa jogurtom i sočne šljive čine spoj kojem je teško odoleti. Kolač se priprema od namirnica koje uglavnom već imamo u kuhinji, pa je odličan izbor kada poželite brz domaći desert ili vam se iznenada najave gosti.

Za merenje svih sastojaka koristite istu malu šoljicu za kafu.

Foto: Achim Prill / Panthermedia / Profimedia

Sastojci 2 jajeta

4 male šoljice šećera

3 male šoljice jogurta

2 male šoljice ulja

5 malih šoljica brašna

1 kesica praška za pecivo

oko 500 g svežih šljiva

šećer u prahu za posipanje Priprema

Foto: Weyo / Alamy / Profimedia

Šljive operite, prepolovite i odstranite im koštice. Ako su krupnije, možete ih iseći na četvrtine kako bi se ravnomerno rasporedile po kolaču. U dubljoj posudi umutite jaja sa šećerom. Mutite dok smesa ne postane svetlija i penasta, a zatim dodajte jogurt i ulje. Brašno pomešajte sa praškom za pecivo, pa ga postepeno dodajte u smesu. Sve lagano sjedinite, tek toliko da dobijete glatko testo bez grudvica. Nemojte ga predugo mešati kako bi kolač nakon pečenja ostao mekan i vazdušast. Tepsiju podmažite uljem i pospite tankim slojem brašna. Sipajte polovinu pripremljenog testa i ravnomerno ga rasporedite. Preko testa poređajte očišćene šljive, a zatim ih prekrijte ostatkom smese. Površinu poravnajte kašikom ili špatulom. Kolač stavite u rernu prethodno zagrejanu na 180 stepeni i pecite od 35 do 45 minuta. Tačno vreme zavisiće od jačine rerne i veličine tepsije. Da biste proverili da li je gotov, zabodite čačkalicu u deo bez voća. Ukoliko izađe suva, kolač možete izvaditi iz rerne. Ostavite ga da se potpuno ohladi, a potom ga obilno pospite šećerom u prahu i isecite na kocke. Iako je najukusniji kada odstoji i ohladi se, teško je odoleti prvom parčetu dok iz kuhinje još dopire miris pečenih šljiva.

Birajte zrele, ali čvrste šljive koje tokom pečenja neće pustiti previše tečnosti. Ako su veoma sočne, nakon pranja ih dobro prosušite papirnim ubrusom.

Sastojke nemojte mutiti duže nego što je potrebno, posebno nakon dodavanja brašna. Dovoljno je samo da se sve sjedini, jer će tako testo ostati mekano.

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