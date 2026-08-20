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Mirisno slatko od smokava prava je poslastica za sve ljubitelje tradicionalne zimnice. Sočni plodovi u gustom šećernom sirupu donose ukus kasnog leta i mogu se služiti uz kafu, čašu hladne vode ili kao slatki dodatak palačinkama, kolačima i drugim desertima.

Smokve prirodno sadrže vlakna i biljna jedinjenja sa antioksidativnim dejstvom. Ipak, budući da se slatko priprema sa većom količinom šećera, najbolje je uživati u njemu umerenim količinama.

Za ovaj recept birajte zrele, ali čvrste plodove bez pukotina i oštećenja. Mekane i prezrele smokve mogu se raspasti tokom kuvanja, dok će pravilno odabrani plodovi ostati celi i lepo izgledati u tegli.

Foto: Marie Cullinane / Alamy / Profimedia

Sastojci 2 kg svežih smokava

2 kg kristalnog šećera

200 ml vode

1 limun

Za pripremu tradicionalnog slatka najbolje je koristiti beli kristalni šećer, jer se sa njim dobija prepoznatljiv bistar sirup. Smeđi šećer ili med promeniće boju, aromu i gustinu slatka, pa ih ne bi trebalo koristiti kao direktnu zamenu bez prilagođavanja recepta.

Foto: Anatolii Riepin / Alamy / Profimedia

Smokve pažljivo operite, vodeći računa da ne oštetite nežnu koru. Odsecite im peteljke, a potom ih rasporedite na čistu kuhinjsku krpu i ostavite da se potpuno osuše. Svaki plod probodite čačkalicom na nekoliko mesta. Ovaj jednostavan korak pomoći će smokvama da tokom kuvanja upiju sirup, ali i da ne popucaju pod uticajem toplote. U veću i širu šerpu sipajte šećer i vodu. Stavite je na umerenu temperaturu i zagrevajte dok smesa ne provri i šećer se potpuno ne rastopi. Kada sirup počne da ključa, pažljivo dodajte pripremljene smokve. Smanjite temperaturu i kuvajte približno sat vremena na tihoj vatri. Slatko nemojte snažno mešati varjačom jer biste mogli da oštetite plodove. Umesto toga, šerpu povremeno lagano protresite kako bi smokve ravnomerno bile obavijene sirupom. Penu koja se pojavi na površini pažljivo uklanjajte kašikom. Zahvaljujući tome, sirup će ostati čist i bistar. Pred kraj kuvanja iscedite sok iz polovine limuna i dodajte ga u slatko. Drugu polovinu isecite na tanke kolutove ili kriške i pažljivo ih rasporedite između smokava. Limun će ublažiti slatkoću i dodati osvežavajuću aromu. Kada je slatko gotovo, sklonite šerpu sa šporeta i prekrijte je čistom, vlažnom kuhinjskom krpom. Ostavite ga da odstoji preko noći kako bi se potpuno ohladilo, a smokve dodatno upile sirup. Sutradan slatko sipajte u čiste, suve i sterilisane staklene tegle. Najpre pažljivo rasporedite smokve, a zatim dodajte sirup tako da plodovi budu prekriveni. Tegle dobro zatvorite i odložite na hladno, suvo i tamno mesto. Nakon otvaranja slatko čuvajte u frižideru i vadite ga isključivo čistom, suvom kašičicom.

Nekoliko kapi sirupa stavite na hladan tanjirić. Ako se kap ne razliva brzo, slatko je dovoljno kuvano. Imajte u vidu da će se sirup dodatno zgusnuti tokom hlađenja, pa ga ne treba prekuvati.

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