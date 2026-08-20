Slatko od smokava po starinskom receptu: Plodovi ostaju celi, a sirup gust i mirisan
Mirisno slatko od smokava prava je poslastica za sve ljubitelje tradicionalne zimnice. Sočni plodovi u gustom šećernom sirupu donose ukus kasnog leta i mogu se služiti uz kafu, čašu hladne vode ili kao slatki dodatak palačinkama, kolačima i drugim desertima.
Smokve prirodno sadrže vlakna i biljna jedinjenja sa antioksidativnim dejstvom. Ipak, budući da se slatko priprema sa većom količinom šećera, najbolje je uživati u njemu umerenim količinama.
Za ovaj recept birajte zrele, ali čvrste plodove bez pukotina i oštećenja. Mekane i prezrele smokve mogu se raspasti tokom kuvanja, dok će pravilno odabrani plodovi ostati celi i lepo izgledati u tegli.
Sastojci
- 2 kg svežih smokava
- 2 kg kristalnog šećera
- 200 ml vode
- 1 limun
Za pripremu tradicionalnog slatka najbolje je koristiti beli kristalni šećer, jer se sa njim dobija prepoznatljiv bistar sirup. Smeđi šećer ili med promeniće boju, aromu i gustinu slatka, pa ih ne bi trebalo koristiti kao direktnu zamenu bez prilagođavanja recepta.
- Smokve pažljivo operite, vodeći računa da ne oštetite nežnu koru. Odsecite im peteljke, a potom ih rasporedite na čistu kuhinjsku krpu i ostavite da se potpuno osuše.
- Svaki plod probodite čačkalicom na nekoliko mesta. Ovaj jednostavan korak pomoći će smokvama da tokom kuvanja upiju sirup, ali i da ne popucaju pod uticajem toplote.
- U veću i širu šerpu sipajte šećer i vodu. Stavite je na umerenu temperaturu i zagrevajte dok smesa ne provri i šećer se potpuno ne rastopi.
- Kada sirup počne da ključa, pažljivo dodajte pripremljene smokve. Smanjite temperaturu i kuvajte približno sat vremena na tihoj vatri.
- Slatko nemojte snažno mešati varjačom jer biste mogli da oštetite plodove. Umesto toga, šerpu povremeno lagano protresite kako bi smokve ravnomerno bile obavijene sirupom.
- Penu koja se pojavi na površini pažljivo uklanjajte kašikom. Zahvaljujući tome, sirup će ostati čist i bistar.
- Pred kraj kuvanja iscedite sok iz polovine limuna i dodajte ga u slatko. Drugu polovinu isecite na tanke kolutove ili kriške i pažljivo ih rasporedite između smokava. Limun će ublažiti slatkoću i dodati osvežavajuću aromu.
- Kada je slatko gotovo, sklonite šerpu sa šporeta i prekrijte je čistom, vlažnom kuhinjskom krpom. Ostavite ga da odstoji preko noći kako bi se potpuno ohladilo, a smokve dodatno upile sirup.
- Sutradan slatko sipajte u čiste, suve i sterilisane staklene tegle. Najpre pažljivo rasporedite smokve, a zatim dodajte sirup tako da plodovi budu prekriveni.
- Tegle dobro zatvorite i odložite na hladno, suvo i tamno mesto. Nakon otvaranja slatko čuvajte u frižideru i vadite ga isključivo čistom, suvom kašičicom.
Nekoliko kapi sirupa stavite na hladan tanjirić. Ako se kap ne razliva brzo, slatko je dovoljno kuvano. Imajte u vidu da će se sirup dodatno zgusnuti tokom hlađenja, pa ga ne treba prekuvati.
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