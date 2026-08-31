Slušaj vest

Mnogi veruju da je bogat fil jedina garancija za dobru pitu, gibanicu, zeljanicu ili onu sa mesom. Koliko puta vam se dogodilo da ne štedite na siru ili mesu, a da na kraju iz rerne izvadite jelo sa suvim, lomljivim korama koje se teško žvaću?

Profesionalni majstori svog zanata dobro znaju gde se krije prava caka. Nije sve u filu, velika tajna zapravo leži u posebnom prelivu za pitu koji se nanosi pre nego što tepsija ode na pečenje.

Sve što vam treba već vas čeka u kuhinji

Za ovaj čuveni trik ne treba vam nikakva posebna nabavka, niti skupi dodaci. Sve što je potrebno verovatno već imate u svojoj kuhinji u ovom trenutku:

- 8 kašika brašna

- 1 kesica suvog kvasca

- 2 šolje mlakog mleka

- 100 ml ulja

- Malo soli

- Malo šećera



Ova mešavina stvara zaštitni sloj koji tokom pečenja zadržava vlagu unutar kora. Zahvaljujući tome, pita dobija onu neodoljivu zlatnu koricu koja krcka pod zubima, dok unutrašnjost ostaje vazdušasta i mekana poput najlepšeg peciva. Najbolja stvar je što ovaj trik funkcioniše bez greške bilo da pravite slatku ili slanu varijantu, od bundevara i pita sa jabukama do krompiruša i gibanica.

Saveti za sočnu pitu Foto: Thinkstock

Korak po korak do premazivanja i slaganja kora

Priprema vam neće oduzeti više od pet minuta. Prvo u posudu sipajte mlako mleko, pa u njega ubacite malo šećera i kesicu suvog kvasca. Ostavite nekoliko minuta na toplom kako bi se kvasac aktivirao i lagano zapenušao.

Nakon toga u mleko dodajte 100 ml ulja, prstohvat soli i 8 kašika brašna. Sve dobro izmutite žicom ili viljuškom dok ne dobijete potpunu glatku smesu. Izuzetno je važno da u njoj ne ostanu grudvice od brašna.

Iskoristite preliv tako što ćete njime premazivati svaku koru pojedinačno pre nego što preko nje stavite pripremljeni fil. Ukoliko vam na kraju ostane malo smese, nema potrebe da je bacate - slobodno je ravnomerno prelijte preko cele složene pite pre nego što je stavite u rernu.

Dva saveta vredna zlata - Nemojte brzati

Kada složite pitu u pleh i prelijete je, nemojte je odmah peći. Ostavite je da odstoji oko sat vremena na sobnoj temperaturi. To vreme je potrebno da kore upiju tečnost i da kvasac odradi svoj deo posla. Tek nakon toga uključite rernu i pecite po svom uobičajenom receptu.

Da bi vam pita ispala besprekorno, obratite pažnju na dve veoma česte greške:

- Pazite na temperaturu mleka: Mleko mora biti isključivo mlako. Ako upotrebite vrelo mleko, ubićete kvasac i smesa neće imati nikakav efekat.

- Vodite računa o gustini: Nemojte pretvarati preliv u gusto testo. Smesa treba da podseća na malo gušću smesu za palačinke – dovoljno gustu da se zadrži na korama, ali i dovoljno tečnu da je lakše razmažete.

Ovaj mali, jednostavan korak pravi veliku razliku na trpezi. Pita pripremljena na ovaj način zadržava svoju mekoću i sočnost čak i kada se potpuno ohladi, mada je pošteno reći da se retko kada desi da dočeka da se ohladi - obično se razgrabi čim zamiriše iz rerne.

VIDEO: Umalo svađa zbog gibanice