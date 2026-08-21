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Ako volite prepoznatljiv spoj narandže, čokolade i mekanog biskvita, ovaj jednostavan Jafa kolač brzo će postati jedan od omiljenih deserata u vašem domu. Priprema se od pristupačnih sastojaka, a posebno je zanimljivo to što se deo pečene kore koristi za bogat i sočan fil.

Osvežavajuća aroma narandže odlično se slaže sa džemom od kajsija, dok se kolač po želji može završiti čokoladnom glazurom. Najlepši je kada odstoji nekoliko sati, jer tada kora upija sve ukuse i postaje izuzetno mekana.

Sastojci za koru

mućenje smese za kolač
Foto: Andrii Lysenko / Alamy / Profimedia

  • 3 jajeta
  • 10 kašika šećera
  • pola kesice praška za pecivo
  • 8 kašika ulja
  • 8 kašika mleka
  • 12 kašika brašna

Za fil

  • 200 ml vode
  • 200 g šećera
  • polovina ispečene kore
  • 3 zamrznute narandže
  • džem od kajsija

Za završni sloj

  • čokoladna glazura po želji

Priprema kore

žena lomi jaja za pripremu kolača ili ručka
Foto: Christoph Lischetzki / Alamy / Profimedia

  • Jaja i šećer umutite mikserom dok ne dobijete svetlu i penastu smesu. Dodajte mleko i ulje, pa još kratko mutite.
  • Brašno pomešajte sa polovinom kesice praška za pecivo, a zatim ga postepeno dodajte u smesu. Lagano mešajte dok ne nestanu sve grudvice.
  • Pleh obložite papirom za pečenje, sipajte pripremljenu smesu i ravnomerno je rasporedite. Koru pecite u prethodno zagrejanoj rerni dok blago ne porumeni. Čačkalicom proverite da li je sredina potpuno pečena.
  • Gotovu koru izvadite iz rerne i ostavite da se sasvim ohladi.
  • Ohlađenu koru presecite tako da dobijete dva jednaka dela. Jedan deo sačuvajte kao osnovu kolača, dok drugi izmrvite rukama u veću posudu.
  • U šerpu sipajte vodu i šećer, pa zagrevajte dok tečnost ne provri i šećer se potpuno ne rastopi.
  • Vrućim sirupom prelijte izmrvljenu koru. Zamrznute narandže izrendajte direktno u fil, zajedno sa korom, pa sve dobro promešajte dok ne dobijete ujednačenu i sočnu smesu.
  • Narandže pre zamrzavanja treba temeljno oprati, jer se za fil koristi i njihova kora. Najbolje je izabrati neprskane plodove pogodne za upotrebu sa korom.

Slaganje Jafa kolača

  • Sačuvanu koru premažite tankim slojem džema od kajsija. Preko nje rasporedite pripremljeni fil od narandže i izmrvljene kore, a zatim ga ravnomerno poravnajte.
  • Po želji, preko fila nanesite čokoladnu glazuru. Upravo kombinacija čokolade, narandže i džema od kajsija daje kolaču prepoznatljiv ukus Jafa keksa.
  • Kolač stavite u frižider i ostavite ga nekoliko sati, a najbolje preko noći. Kada se dobro ohladi i stegne, isecite ga na kocke ili štangle i poslužite.
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 Video: Recept za sendvič kolač sa kokosom

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Recept za sendvič kolačiće sa kokos filom Izvor: Instagram/ 1tekkurabiy