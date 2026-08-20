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Priprema domaće zimnice i džemova ne zahteva samo kvalitetno voće već i pravilno konzerviranje. Mnogi, vodeći se starim navikama, pune vrele tegle, a zatim ih okreću naopako, verujući da će se tako bolje hermetički zatvoriti. Međutim, stručnjaci upozoravaju da ova praksa može doneti više štete nego koristi.

Kada je reč o slatkoj zimnici, svaki korak je važan – od besprekorno čistih tegli i pravilnog punjenja do pažljivog brisanja njihovih ivica. Upravo ti naizgled sitni detalji mogu znatno da smanje rizik od kvarenja i pomognu da džemovi i druge domaće poslastice duže ostanu bezbedni za konzumiranje.

Da li tegle sa džemom zaista treba okretati naopako?

Okretanje tek napunjenih tegli naopako česta je praksa u mnogim domaćinstvima, ali stručnjaci je ne preporučuju. Kada se tegla okrene, vruć džem dolazi u direktan kontakt s unutrašnjom stranom poklopca i zaptivnim slojem. Ukoliko se na ivici tegle nalaze čak i sitni ostaci voća ili džema, mogu dospeti između poklopca i tegle i tako otežati pravilno zatvaranje.

Ako tegla nije dobro zatvorena, povećava se mogućnost prodora mikroorganizama, a samim tim i rizik da se džem prerano pokvari. Zbog toga je sigurnije da tegle nakon punjenja i zatvaranja ostanu u uspravnom položaju i da se ohlade u skladu s postupkom konzerviranja koji koristite.

Tegle nakon punjena ne treba okretati Foto: Rafael SANTOS RODRIGUEZ / Alamy / Profimedia

Pravilna pasterizacija: Zlatna pravila za džem koji dugo traje

Vruć džem sipajte u čiste, zagrejane tegle i zatvorite ih odgovarajućim poklopcima. Posebnu pažnju obratite na ivicu tegle, jer čak i najmanji trag džema može da ometa pravilno naleganje poklopca i formiranje vakuuma.

Prilikom pripreme zimnice pridržavajte se nekoliko važnih pravila:

- Temeljno operite i pripremite tegle i poklopce prema postupku konzerviranja koji koristite.

- Ne dodirujte prstima unutrašnjost čistih tegli i poklopaca.

- Ostavite odgovarajući prazan prostor između džema i poklopca, prema receptu koji koristite.

- Pažljivo prebrišite ivicu tegle čistim, vlažnim ubrusom pre zatvaranja kako biste uklonili ostatke džema.

- Nakon zatvaranja važno je proveriti da li se na teglama pravilno formirao vakuum. Međutim, samo sipanje vrućeg džema u tegle i njegovo hlađenje nije zamena za termičku obradu kada je ona predviđena receptom. Za bezbedno čuvanje na sobnoj temperaturi treba se pridržavati proverenog recepta i preporučenog postupka pasterizacije.

Džemovi se čuvaju na sobnoj temperaturi Foto: Tomber / Alamy / Profimedia

Iako velika količina šećera pomaže u očuvanju džema, šećer sam po sebi nije razlog da se preskoči preporučena termička obrada. Na trajnost utiču i kiselost voća, odnos sastojaka, temperatura, vreme obrade i način čuvanja.

Kako da znate da li je tegla dobro zatvorena? Proverite poklopac

Kada se tegle potpuno ohlade, obavezno proverite poklopac na svakoj od njih. Kod pravilno zatvorene tegle poklopac bi trebalo da bude blago uvučen ka unutra i čvrsto nalegnut, bez pomeranja kada ga pritisnete prstom po sredini.

Ako je poklopac ispupčen ili se pri pritisku pomera i proizvodi karakterističan zvuk "klik-klak", vakuum se najverovatnije nije pravilno formirao. Takvu teglu ne treba ostavljati na sobnoj temperaturi radi dugotrajnog čuvanja.

Ako odmah nakon hlađenja ustanovite da tegla nije dobro zatvorena, džem stavite u frižider i potrošite u kraćem roku ili ga ponovo obradite prema proverenim smernicama za konzerviranje. Ukoliko se poklopac naknadno ispupči, sadržaj promeni miris ili izgled ili se pojave drugi znaci kvarenja, džem nemojte probati niti konzumirati.

(Kurir.rs/Žena)

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