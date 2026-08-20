Slušaj vest

Posle četiri godine veze, Destini Vater bila je uverena da je u svom dečku Tomu pronašla srodnu dušu. Živeli su zajedno, a on je postao i očinska figura njenom malom sinu.

Ali kada joj je Tom saopštio da je njihovoj vezi došao kraj, Destini je bila potpuno slomljena i pitala se kako će ponovo sastaviti svoj život.

„Kada je Tom otišao, na trenutak sam imala osećaj kao da sam gledala kako moj ceo život odlazi od mene“, kaže 29-godišnja Destini.

„Bila sam potpuno šokirana. Uopšte nisam očekivala da će se to dogoditi. Mislila sam da ćemo ostati zajedno do kraja života.“

Međutim, usledio je potpuno neočekivan obrt. Osoba iz Tomove prošlosti od koje je Destini to najmanje očekivala pomogla joj je da se oporavi – njegova bivša devojka Elizabet Krejmer.

Samo nekoliko meseci kasnije, dve žene su se zaljubile, a danas su verene i planiraju venčanje.

Posle raskida morala je da počne život ispočetka

Prisećajući se perioda nakon raskida u decembru 2024. godine, Destini kaže:

„Prvih nekoliko dana bila sam potpuno neutešna. Nedeljama kasnije i dalje sam se borila da pronađem način da se smirim.“

„Ono što sam mislila da imamo tada mi je bilo toliko posebno i bila sam potpuno slomljena.“

„Mesecima sam tugovala za njim. Isto je bilo i sa mojim detetom.“

Destini je ponovo morala da se navikne na život samohrane majke, što joj je, kako kaže, bilo veoma teško.

„Morala sam ponovo da osmislimo svoj život kao samohrana majka, a to me je plašilo.“

Kada je prijateljici Alison, koja je u tom trenutku takođe bila sama i živela sama, poverila koliko se plaši da ponovo sama odgaja dete, ona joj je ponudila da se useli kod nje i pomogne joj.

„Život samostalno ponovo nije bio nešto za šta sam tada emotivno bila spremna“, kaže Destini.

„Alison, koja je bila zajednička prijateljica mene i Toma, uselila se kod mene kako bi mi pomogla da prebrodim gubitak partnera.“

Tomova bivša bila je osoba o kojoj je slušala samo loše stvari

Alison je takođe bila prijateljica Tomove bivše devojke Elizabet, sa kojom je on bio čak devet godina.

Destini nije poznavala Elizabet, ali je videla njene fotografije. Imala je tamnu kosu i nosila naočare, baš kao i Destini, a Tom joj je tokom njihove veze pričao o njoj.

„O njoj su mi govorili ne baš lepe stvari, ali duboko u sebi nisam imala pravo mišljenje o njoj“, kaže Destini i dodaje "Potajno sam se divila njenoj lepoti i prećutala sam da mislim da je prelepa. Mislim, koja sadašnja devojka želi da kaže tako nešto o bivšoj, zar ne?“

Kada je Elizabet čula da su Tom i Destini raskinuli, javila se Alison.

„Elizabet se javila Alison, a ja sam je lično pozvala kod sebe kako bih čula njenu stranu priče o njihovoj vezi“, priseća se Destini.

„Čak i pre nego što sam je upoznala, neću da lažem, imala sam neki čudan osećaj da će se nešto dogoditi između nas. Nisam znala šta, ali sam to osećala.“

Nakon susreta, Destini i Elizabet, koju prijatelji zovu Libi, postale su prijateljice.

„Iskreno sam se radovala tome što ću steći novu prijateljicu“, kaže Destini.

„Nije mi to bio prvi put da se sprijateljim sa bivšom devojkom svog bivšeg partnera, tako da mi ova situacija nije bila potpuno nova.“

Prijateljstvo je ubrzo preraslo u nešto više

Destini, koja se izjašnjava kao biseksualna i koja je ranije kratko bila u vezi sa jednom ženom, ubrzo je počela da oseća privlačnost prema Elizabet.

„Kada sam počela da primećujem da sam nervozna u njenom prisustvu i da želim da je poljubim, pomislila sam da nema šanse da bi ona ikada bila sa mnom, jednostavno zato što sam bila Tomova bivša devojka“, kaže Destini.

„Ni za milion godina nisam pomislila da bi ona mogla da oseća isto.“

Ipak, nakon dva meseca prijateljstva, u februaru 2025. godine postalo je jasno da su osećanja obostrana.

„Brzo smo postale veoma bliske prijateljice i, pretpostavljam, počele smo da se zaljubljujemo jedna u drugu. Ali nekoliko meseci nismo ništa rekle, sve dok ona konačno nije inicirala naš prvi poljubac. Rekla je: Sada sam slobodna, možemo da se poljubimo“

Prvi poljubac dogodio se jedne večeri nakon zajedničkog druženja, kada su se pozdravljale.

„Nedavno je raskinula sa partnerom, pa nisam želela ništa da pokušavam. Ali ona je rekla: 'Mislim, sada sam slobodna, pa možemo da se poljubimo?' I jesmo. I od tada nismo prestale.“

Destini kaže da joj je srce tada „skoro eksplodiralo“ i da je u tom trenutku znala da je Elizabet osoba sa kojom želi da bude.

Zaprosila ju je samo mesec i po dana nakon početka veze

Par je svoju ljubav zvanično potvrdio u julu 2025. godine, a samo mesec i po dana kasnije Destini je zaprosila Elizabet.

„Osećala sam da je to ispravno“, kaže ona.

Organizovala je malo iznenađenje na otvorenom, a njena bliska prijateljica obezbedila je verenički prsten – upravo onakav kakav je Elizabet oduvek želela.

Elizabet je rekla „da“.

Par planira da se venča u maju naredne godine.

„Nikada nisam zamišljala da ću život provesti sa ženom sve dok nisam upoznala Libi“, priznaje Destini.

„Ranije sam kratko bila u vezi sa jednom ženom, ali to nije bilo ništa ozbiljno.“

I Elizabet je pre Destini bila u dugoj istopolnoj vezi. Četiri godine bila je sa jednom ženom, a raskinule su neposredno pre nego što su Destini i Elizabet priznale osećanja jedna prema drugoj.

Nisu svi članovi porodice prihvatili njihovu vezu

Iako je njihova ljubav očigledno snažna, nisu svi članovi porodice oduševljeni njihovim odnosom.

Ipak, Destinijin osmogodišnji sin obožava Libi.

Destini, koja radi kao egzotična plesačica i sertifikovana medicinska asistentkinja, priznaje da je nekada verovala da je Tom njena srodna duša.

Sa njim, međutim, od raskida više nema nikakav kontakt.

„Tom me je činio najsrećnijom osobom sve dok nisam upoznala Libi“, kaže ona.

„Bio mi je zaista najbolji prijatelj i volela sam ga svim srcem.“

Njih dvoje su se takođe upoznali preko Alison, kada je Destini bila pozvana na filmsko veče kod nje, a Tom je tada bio tamo.

„Zaista sam mislila da ćemo provesti život zajedno. On je sa Libi bio devet godina, a sa mnom skoro četiri. Pretpostavljam da bi to kod nekoga izazvalo nelagodu. Sada verujem da me je sve to dovelo do Libi“

Destini kaže da joj je upravo Libi pomogla da prebrodi bol zbog raskida i ponovo poveruje u ljubav.

„Libi i ja smo tokom protekle godine neverovatno mnogo radile na našoj vezi. Bila je veoma strpljiva sa mnom. Nikada nisam imala nekoga kome je toliko stalo do mene i ko je toliko želeo da me voli na način na koji meni ljubav znači.“

Danas Destini veruje da ništa od onoga što joj se dogodilo nije bilo slučajno.

„Iskreno verujem da me je svaki trenutak proveden sa Tomom doveo do ovoga sa Libi. Ovaj put je bio veoma težak, ali i prelep. Libi me je učinila najsrećnijom osobom na svetu i zaista verujem da se sve dogodilo upravo zato da bi me dovelo do nje.“