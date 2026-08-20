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Tokom letnjih vrućina svi izbegavaju višesatno pripremanje obroka te se pribegava nekim jednostavnijim receptima. Sada je idelno vreme za jela sa paprikama.

Ako nemate vremena da večeru, ovo jelo će vas oduševiti, a ne treba vam ni mnogo novca niti vremena ili kulinarskog umeca da ga pripremite.

Paprike punjene sirom i jajima su ukusno i jednostavno jelo koje se pravi od 6 paprika, 250 g sira, 2 jaja, malo ulja i soli. Smeša se sjedini, napune se očišćene paprike, poređaju u tepsiju, preliju uljem i peku u rerni na 200 stepeni oko 30 minuta.

ilustracija Foto: Shutterstock

Sastojci:

6 do 8 paprika (babura ili šilja)

250 g sira (feta ili sitan sir)

2 jaja

Malo ulja i soli po ukusu

Priprema:

Operite paprike i izvadite semenke.Izgnječite sir viljuškom, pa pomešajte sa umućenim jajima, solju i začinima.Napunite paprike nadevom, ali ne skroz do vrha.Poređajte paprike u podmazanu tepsiju ili vatrostalnu posudu.Prelijte svaku papriku s malo ulja i dodajte malo vode u tepsiju.Pecite u zagrejanoj rerni na 200°C oko 30 minuta dok ne porumene.