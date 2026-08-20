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Kisele paprike punjene kupusom su tradicionalna zimnica koja je mnogima omiljena u zimskim danima. Za pripremu ove zimnice treba vam malo vremena i strpljenja.

Kraj avgusta je idealno vreme za prirpremu zimskih salata i drugih đakonija koje će nas okrepiti tokom hladnijeg vremena. 

Sastojci:
4 kg paprika
4 kg rendanog kupusa

Za preliv:
1 litar sirćeta
3 litra vode
250 g šećera
200 g soli
1 vinobran
1 konzervans
20 ili 30 g bibera (po ukusu)

paprike punjene kupusom
paprike punjene kupusom Foto: Herman Vlad / Alamy / Profimedia

Priprema:
Preliv za paprike sa kupusom skuvati jedan dan ranije jer mora biti hladan obavezno hladan. Sve sastojke za preliv staviti u veću šerpu i pustiti da provri, kad provri kuvati 15 minuta i ohladiti.

Prvo oprati paprike i ostaviti da se cede, izrendati kupus i posoliti ga. Ostaviti 10 minuta da kupus omekša. Zatim papriku puniti kupusom,

Kad je tegla napunjena okrenuti je naopačke i prosuti višak vode i zatim naliti hladnim prelivom.

Ostavite tegle na hladno mesto

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