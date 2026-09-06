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Svaka domaćica je bar jednom doživela kulinarski pakao kada se omiljena poslastica pretvori u gnjecavu, raskuvanu masu u šerpi. Ali, ne brinite – tajna savršenih, vazdušastih i neverovatno sočnih knedli ne leži ni u vrsti šljiva, a ni u brašnu, već u jednom neočekivanom sastojku koji već imate u kuhinji!

Ako ste ikada pravili domaće knedle, verovatno znate onaj osećaj strepnje dok ih spuštate u vrelu vodu. Hoće li preživeti ili će se raspasti? Većina nas za pucanje testa krivi šljive ili kvalitet brašna, ali iskusne domaćice znaju da je pravi krivac zapravo vlaga.

Srećom, postoji jednostavan trik koji rešava ovaj večiti problem, a sve što vam treba jeste jedna obična kašika pšeničnog griza!

Zašto knedle pucaju i kako griz rešava stvar?

Kada se knedle kuvaju, šljive unutar njih otpuštaju veliku količinu soka i pare. Taj pritisak iznutra traži put napolje, a ukoliko je testo slabo, ono puca i fil se razliva u vodi.

Griz deluje kao prirodni amortizer vlage. Kada dodate samo jednu kašiku griza u testo, on uspešno upija sav višak tečnosti koji se oslobodi tokom kuvanja. Testo ostaje savršeno zatvoreno i elastično, a same knedle dobijaju onu prepoznatljivu, mekanu i vazdušastu teksturu koja se prosto topi u ustima. Pored toga, griz vam omogućava da prođete sa znatno manje brašna, pa knedle više nikada neće biti tvrde kao teniska loptica!

Knedle sa šljivama Foto: Profimedia

Zaboravite na vreo krompir: Najveća greška koju svi pravimo

Pre nego što pređemo na same sastojke, izuzetno je važno da razjasnimo još jednu ogromnu grešku koja garantuje neuspeh – rad sa toplim krompirom.

Vreo ili mlak krompir u sebi drži ogromnu količinu vlage. Ako ga toplog zamesite sa brašnom, ono će upijati sve više i više brašna, a vi ćete dobiti teško, gumeno testo koje će na kraju svakako pući u vodi.

Zato krompir mora da bude potpuno hladan! Najbolji trik je da krompir skuvate dan ranije (u ljusci, u slanoj vodi, oko 30 minuta) i ostavite ga da prenoći u frižideru. Hladan krompir upija čak upola manje brašna nego topli, što je ključ za lagane i mekane knedle. Takođe, obavezno koristite presu za krompir umesto obične gnječilice kako biste izbegli stvaranje lepljive kaše.

Sastojci za savršeno testo:

- 500 g kuvanog i potpuno ohlađenog krompira

- 150 g glatkog brašna (uz malo ekstra brašna za posipanje ruku)

- 1 kašika pšeničnog griza (oko 15 grama)

- 1 celo jaje

- 30 g putera (omekšalog na sobnoj temperaturi)

- Prstohvat soli

Recept korak po korak: Brzo mešenje i nežno oblikovanje

Krompir propasirajte kroz presu, dodajte brašno, griz, jaje, omekšali puter i prstohvat soli. Rukama sjedinite sastojke što brže možete – najviše pola minuta! Testo za knedle se ne mesi dugo kao za hleb; čim se sastojci povežu, prestanite sa radom kako se ne bi razvio gluten koji knedle čini tvrdim.

Na radnoj površini posutoj brašnom razvucite testo na debljinu od oko 5 milimetara. Isecite ga na kvadrate dimenzija otprilike 8x8 centimetara.

Knedle sa šljivama Foto: Profimedia

Za knedle birajte voće koje je zrelo, ali i dalje čvrsto pod prstima (prezrele šljive imaju previše soka i lakše pucaju). Šljive prepolovite i izvadite košticu. Ako želite starinski šmek, na mesto koštice stavite kockicu šećera i pola karanfilića.

Stavite šljivu na sredinu kvadrata od testa, dobro ga zatvorite sa svih strana, a zatim knedlu lagano protrljajte između dlanova dok ne dobijete potpuno glatku lopticu. Ne sme da ostane nijedan nabor ili pukotina, jer je to mesto gde će voda ući i pocepati testo!

Spuštajte knedle u široku šerpu sa dosta posoljene, blago ključale vode. Kada isplivaju na površinu, smanjite vatru i kuvajte ih još 12 do 15 minuta. Voda ne sme divljački da vri, već samo lagano da struji, kako mehurići ne bi oštetili spoljašnjost knedli.

Zlatne prezle koje nikada ne gorče

Knedla nije kompletna bez savršenog omotača, a tajna je u strpljenju!

Otopite 80 g putera na laganoj vatri i dodajte 100 g prezli. Pržite ih uz neprestano mešanje oko četiri minuta dok ne poprime prelepu boju pečenog lešnika. Nikako ne pojačavajte vatru da biste ubrzali proces – prezle mogu da izgore u sekundi i postanu gorke.

Kuvane knedle uvaljajte u tople prezle. Šećer u prahu posipajte isključivo preko knedli koje su već servirane na tanjiru. Ako ga dodate u šerpu sa prezlama, on će se otopiti i postati gnjecav, a cilj je da ostane fin i vazdušast.

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Lažne knedle sa šljivama