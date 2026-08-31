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Kuhinja je srce svakog doma, ali nepravilno skladištenje stvari na radnoj ploči može doneti ozbiljne opasnosti i oštećenja. Zbog nedostatka prostora u ormarićima, mnogi dolaze u iskušenje da sve što im treba tokom pripreme hrane drže nadohvat ruke, odmah pored samog šporeta. Međutim, organizatori i stručnjaci upozoravaju da je ovo ogromna greška koja vas može skupo koštati.

Keti Or, suosnivačica organizacije "The Uncluttered Life" i Sara Aparisijo, stručnjak za čišćenje u kompaniji "Homeaglow", otkrivaju kojih osam stvari morate odmah da sklonite iz blizine šporeta kako biste izbegli katastrofu i sačuvali zdravlje.

Ulje za kuvanje – tempirana bomba na radnoj ploči

Iako vam se čini najpraktičnijim da ulje držite tik uz šporet dok spremate ručak, to je izuzetno opasno.

- Ulja za kuvanje su ekstremno zapaljiva, mogu se lako upaliti i izazvati ozbiljan požar na bazi masti - upozorava Keti Or.

Umesto toga, ulje uvek čuvajte u tamnom, hladnom ormariću koji je dovoljno udaljen od šporeta.

Ulje se pored šporeta može zapaliti Foto: Oleg Opryshko / Alamy / Profimedia

Kuvari i sveske sa receptima

Držanje omiljenih recepata pored šporeta je još jedna ozbiljna opasnost od požara. Papir je sam po sebi lako zapaljiv, a kada je tokom kuvanja stalno izložen isparenjima i masnoći, rizik postaje još veći. Stručnjaci savetuju da knjige sa receptima držite u zatvorenom ormariću ili na polici van same kuhinjske zone.

Kuhinjske krpe glavni uzrok kuhinjskih požara

Baš kao i papir, tkanina od koje su napravljene krpe izuzetno je zapaljiva. Najsigurnije je da krpe koje trenutno koristite okačite na kukice blizu sudopere, što dalje od šporeta, a čiste krpe čuvate u fiokama ili na polici za posteljinu.

Začini gube ukus i razvijaju opasnu buđ

Možda začini blizu šporeta neće izazvati požar, ali će ih toplota potpuno uništiti. Topao i vlažan vazduh koji se širi tokom kuvanja ulazi u teglice sa začinima, pogotovo ako poklopci nisu savršeno zatvoreni. Zbog toga se začini grudvaju, kvare i mogu čak razviti buđ. Začine uvek držite u namenskoj fioci ili na rotirajućoj polici unutar zatvorenog kuhinjskog elementa.

Sveže voće i povrće truli brzinom svetlosti

Toplota koju šporet emituje ubrzava životni ciklus namirnica i dramatično ubrzava njihovo kvarenje. Ako držite činiju sa voćem pored šporeta, odmah je pomerite. Najbolje je da je stavite na prozorsku dasku, trpezarijski sto ili kuhinjsko ostrvo.

Sveže voće nemojte držati pored šporeta Foto: Shutterstock

Plastični pribor topi se i oslobađa otrovne supstance

Plastične špatule, kutlače i hvataljke su nezamenljive, ali ako stoje pored šporeta, postaju opasne po zdravlje.

- Osim što se mogu otopiti, plastični predmeti blizu tačke topljenja ispuštaju toksične gasove, a štetne materije mogu početi da prodiru iz same plastike - upozorava Keti Or. Čuvajte ih na sobnoj temperaturi u fioci ili ormariću.

Papirni ubrusi i salvete skupljaju prljavštinu i masnoću

Pored očiglednog rizika od požara na plinskim šporetima, postoji još jedan "nevidljivi" problem sa ubrusima.

- Papirni ubrusi pored šporeta bivaju prekriveni sitnim kapljicama masti. Kada ih upotrebite, tu masnoću zapravo samo razmazujete po površinama koje pokušavate da očistite - objašnjava Sara Aparisijo.

Mali kuhinjski aparati stradaju im kablovi i spoljašnjost

U malim kuhinjama tosteri, mikrotalasne rerne ili aparati za kafu često završe tik uz šporet. Međutim, njihovi električni kablovi i spoljašnjost nisu dizajnirani da izdrže toplotu šporeta. Kabl se može oštetiti, istopiti i stvoriti rizik od kratkog spoja ili požara. Ako baš morate da ih držite blizu, Aparisijo savetuje da kablove obavezno isključite i sklonite kada aparati nisu u upotrebi.

(Kurir.rs/ Blic žena)

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