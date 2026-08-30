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Konačno se bivši partner javio, odgovorili ste, delovalo je lepo. A onda - ništa. Ponovo je nestao. Želite da znate šta je to značilo. To je potpuno prirodno, ali iskren odgovor je da to znači mnogo manje nego što je velika praznina koju je ostavio za sobom. Evo šta bi moglo da stoji iza toga, šta to ne znači i zašto je upravo pokušaj da odgonetnete njegovo ponašanje ono što vas najviše košta.

Zašto bivši to rade?

Obično se sve svodi na jednu od tri stvari:

Želeli su potvrdu i dobili su je. Osećali su se loše, usamljeno ili nesigurno i želeli su da provere da li vam je još stalo. Vaš odgovor im je dao tu potvrdu i potreba je prošla. Ništa zapravo nije trebalo da se dogodi; sama poruka bila je cela poenta.

Zaista su imali trenutak slabosti, a onda su se uplašili. Nedostajali ste im, javili su vam se impulsivno, a onda su se vratili razlozi zbog kojih su raskinuli. Povlačenje znači da su se vratili svojoj prvobitnoj odluci - ne da su je promenili.

Ispitivali su teren za ponovno povezivanje, ali je sve postalo previše ozbiljno. Ranjivost, sve ono što je ostalo neizgovoreno, rizik da budu odbijeni. Povukli su se kako bi obradili ono što osećaju.

Zašto se jave, pa nestanu Foto: Profimedia

Koji je razlog u pitanju zavisi od konteksta - šta su rekli, koliko je vremena prošlo, ko je raskinuo i da li se ovo već dešavalo. Taj kontekst može da vam pomogne da razumete njihovo ponašanje. Ali on nije šifra koju treba da rešite kako biste izračunali kakve su vam šanse. I nijedna od ove tri mogućnosti ne menja ono što vi treba sledeće da uradite.

Šta to ne znači?

Ovo vredi pročitati dva puta, jer upravo ovde ljudi počinju da se vrte u krug.

Ne znači da ste rekli nešto pogrešno. Ako su utihnuli usred razgovora, gotovo nikada nije stvar u vašim konkretnim rečima. Problem je njihov unutrašnji konflikt, a ne način na koji ste nešto formulisali.

Ne znači da igraju igru „teško dostupnog“. Ovo nije strategija. To je izbegavanje, zbunjenost ili nemar. Nemojte tome davati romantično značenje.

Ne znači da će se zaista vratiti. Većina obrazaca u kojima se neko javi pa nestane ponavlja se iznova, a da nikada ne vodi ni do čega konkretnog. To može da traje godinama.

Raskid Foto: Profimedia

Ne znači da treba da čekate. Njihova nesposobnost da održe razgovor jeste informacija. Dozvoljeno vam je da nastavite dalje dok oni pokušavaju da shvate sami sebe.

Javiti se je lako - za poruku su potrebne sekunde. Nestati je još lakše. Ni jedno ni drugo ne zahteva hrabrost ni ozbiljnu nameru. Kontinuiran trud je ono što vam nešto zaista govori, a upravo njega ovde nema.

Šta zapravo treba da uradite

Nemojte slati dodatnu poruku. Ne „Jesi li video/la moju poruku?“, ne „Je l’ sve u redu?“, ne „Pretpostavljam da si zauzet/a“. Odgovorili ste. Sledeći potez bio je njegov i nije ga napravio. Juriti za njim neće vratiti ništa - samo znači da ste mu još jednom prepustili inicijativu u istom razgovoru.

Da budemo jasni zašto: ovo nije ćutanje koje koristite kao kaznu niti je stvar u tome šta će vaše nejavljanje njemu izazvati. Stvar je u tome da osoba koju morate da jurite da bi nastavila razgovor zapravo nije u tom razgovoru sa vama. Jureći za njim, napuštate sopstvenu poziciju i odlazite na njegov teren.

Nemojte organizovati svoj dan prema tome da li će se ponovo javiti. Nemojte ni „uzvraćati njegovu energiju“ jer i tada njegova energija određuje vašu. Samo nastavite da živite svoj život.

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