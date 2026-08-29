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Marsela Hil donela je neobičnu odluku da se preseli u sopstveni stan, udaljen manje od kilometar i po od njenog supruga.

Marsela je privukla veliku pažnju nakon što je objavila snimak na društvenoj mreži "X", tvrdeći da je ovakav, nekonvencionalan način života potpuno promenio njihov odnos. Njena priča izazvala je komentare ljudi sa obe strane, a mnogi parovi tvrde da im je život pod odvojenim krovovima zapravo pomogao da se još više zbliže.Drugi se, međutim, pitaju da li je to samo početak kraja njihovog braka.

Ovakav način života, poznat kao "Živeti zajedno, ali odvojeno" (LAT - Living Apart Together), tokom poslednje dve decenije postao je sve češći.

Prema podacima iz popisa stanovništva iz 2021. godine, oko 3,89 miliona venčanih Amerikanaca živi odvojeno od svojih supružnika, dok stručnjaci za partnerske odnose kažu da neki parovi namerno biraju odvojene domove kako bi sačuvali svoju nezavisnost i smanjili svakodnevne nesuglasice, a ne zato što je njihov odnos u krizi. Marsela Hil je rekla da su godine pokušavanja da zajednički život funkcioniše dovele do toga da se njih dvoje neprestano opterećuju sitnim kućnim nesuglasicama.

Nakon što su se preselili u odvojene stanove udaljene manje od kilometar i po, rekla je da se i dalje redovno viđaju, izlaze na sastanke i često prespavaju jedno kod drugog, ali svako ima svoj prostor u koji može da se povuče kada mu je to potrebno.

- Naš brak nikada nije bio bolji - rekla je u svom snimku.

Tvrdi da sada ima više vremena za odlazak u teretanu, razvoj svoje kompanije i opuštanje, odnosno smirivanje nervnog sistema, a čitavo iskustvo upoređuje sa periodom kada su bili u fazi "zabavljanja".

Ovo priznanje je ubrzo pokrenulo raspravu na internetu, gde su jedni podržali ovakav način života i nazvali ga "trikom" za bolju vezu, dok su ga drugi odbacili kao "razvod uz dodatne korake".

- Moj dečko i ja smo zajedno pet godina i sada pokušavamo ovako da živimo. Iskreno, oboje osećamo da smo smireniji i stabilniji. Sve se svodi na to da imate kontrolu nad svojim okruženjem, a da istovremeno održavate bliskost tako što se trudite da budete tu jedno za drugo na uzbudljive i posebne načine - napisao je jedan korisnik na Redditu.

Međutim, naveo je da mu je u početku ovakav aranžman delovao neprirodno, ali da im je poštovanje ličnog prostora i vremena provedenog nasamo pomoglo da očuvaju seksualnu bliskost.

Drugi su bili mnogo manje uvereni, tvrdeći da bi bračni parovi trebalo da budu sposobni da se nose sa svakodnevnim životom pod istim krovom i pitajući se da li su odvojeni domovi zapravo samo "razvod uz dodatne korake".

Zagovornici ovakvog načina života tvrde da odvojeno stanovanje zapravo može da ojača vezu tako što omogućava kvalitetnije i namernije provođenje vremena zajedno, smanjuje svađe oko kućnih poslova i obaveza, čuva nezavisnost oba partnera, vraća uzbuđenje koje postoji tokom zabavljanja i podstiče bolju komunikaciju.

Poput Nanet Marfi, savetnice za razvod i životne promene, koja ne samo da živi u odvojenom domu od svog supruga, već njih dvoje srećno žive i u različitim državama - ona u Mičigenu, a on u Kanadi.

- Nakon što smo oboje prošli kroz brak i razvod pre nego što smo pronašli jedno drugo, shvatili smo da uspešan brak ne mora nužno da izgleda tradicionalno. Za nas, nezavisnost nije oslabila naš odnos, pomogla nam je da ga sačuvamo - rekla je za medije.

Međutim, kritičari kažu da ovakav način života ima i svoje nedostatke, uključujući visoke troškove održavanja dva doma, logističke izazove za porodice sa decom, potrebu za stalnim trudom kako bi se održala emocionalna povezanost, kao i rizik da fizička udaljenost samo prikrije, umesto da reši - dublje probleme u vezi.

Parovi često uživaju u životu odvojeno jer se na taj način vraća uzbuđenje koje postoji tokom zabavljanja. Svaki partner može da pokaže svoju "najbolju verziju", bez svakodnevnih sitnih nerviranja koja donosi zajednički život - od prljavog posuđa do glasnog žvakanja, objasnila je.

Trener za partnerske odnose Džejms Pris kaže da sve veća popularnost koncepta "živeti zajedno, ali odvojeno" odražava širu promenu u načinu na koji parovi posmatraju posvećenost.

- Sve više ljudi želi vezu, ali ne želi da se odrekne svoje nezavisnosti. To ne mora nužno da znači da je kraj veze, već često predstavlja novi početak - rekao je on.

Umesto da svaki budni trenutak provode zajedno, mnogi parovi, kako kaže, otkrivaju da vreme koje provode zajedno postaje mnogo kvalitetnije.

- Kada jedno drugom date malo prostora, vreme koje provodite zajedno postaje vrednije, a svaki susret pruža vam priliku za malu avanturu - dodao je.

Rizik je u tome da se lični prostor pretvori u izbegavanje problema, a da nezavisnost počne da deluje prijatnije i jednostavnije od bliskosti.

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