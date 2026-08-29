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Hejli, na TikToku poznata kao The Mort Tech, radi kao tehničarka u mrtvačnici, a godišnje može da zaradi i do 45.000 funti, odnosno oko 53.000 evra. Na društvenim mrežama često govori o svom poslu, a u jednom od snimaka objasnila je kako je izgledao njen ulazak u ovu neobičnu profesiju.

Karijeru je započela kao operativka u pogrebnoj službi, a vremenom je napredovala. Kako ističe, ne postoji precizno definisan put za ulazak u ovu industriju - iskustvo, empatija i spremnost za rad važniji su od formalnog obrazovanja.

"Jedini uslov bila je vozačka dozvola"

Hejli je objasnila da su uslovi za prijavu na kurs bili veoma jednostavni.

Jedini uslov koji sam morala da ispunim bila je vozačka dozvola - rekla je ona.

Kako je navela, najveći deo posla naučila je direktno na radnom mestu. Tokom prve nedelje pratila je iskusnijeg kolegu, a zatim je postepeno počela da obavlja zadatke uz nadzor pogrebnika.

Za oko četiri do pet nedelja dobila je odobrenje da samostalno obavlja sve segmente posla. Kao jedinu veću poteškoću izdvojila je nošenje kovčega, s obzirom na svoju visinu.

Nije bilo zvanične obuke. Dobijete knjižicu i pročitate je. Iskreno, većina toga je obuka na radnom mestu - objasnila je.

Danas svoju platformu na društvenim mrežama koristi kako bi odgovarala na pitanja pratilaca o poslu koji obavlja. Govori o različitim aspektima rada u mrtvačnici, ali i o temama poput balzamovanja tela, sahrana, tuge i suočavanja sa gubitkom.

Njeni pratioci često joj pružaju podršku i ističu koliko cene posao koji radi.

"Pazili ste na mog rođaka i znam da to stalno govorim. Bez vas, vašeg napornog rada i odlučnosti, nikada ne bismo uspeli da prebolimo", napisao je jedan od pratilaca.

Drugi je poručio da uživa u njenim snimcima, dok je jedna osoba priznala da je nakon gledanja njenih objava poželela da se i sama bavi ovim poslom.

Kurir.rs